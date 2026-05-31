एकादशी ही नहीं, इन 5 मौकों पर भी अन्न खाना माना गया है वर्जित, शास्त्रों में बताए गए हैं सख्त नियम

शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष और संवेदनशील अवसर ऐसे होते हैं, जब भोजन के स्थान पर फलाहार, दूध या हल्के सात्विक आहार को प्राथमिकता देना अधिक शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जबकि इनका उल्लंघन करने पर दोष लग सकता है. आइए जानते हैं एकादशी के अलावा वे पांच प्रमुख अवसर कौन से हैं, जब अन्न का त्याग करने की परंपरा बताई गई है.

ग्रहण काल में भोजन करने की मनाही

धर्म शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है. मान्यता है कि ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए. धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे भोजन की शुद्धता प्रभावित हो सकती है. वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लंबे समय तक रखा हुआ भोजन ग्रहण काल में जल्दी खराब हो सकता है और उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि ग्रहण के दौरान भोजन न करने और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताजा भोजन ग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है.