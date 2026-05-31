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एकादशी ही नहीं, इन 5 मौकों पर भी अन्न खाना माना गया है वर्जित, शास्त्रों में बताए गए हैं सख्त नियम

Rules of abstaining from food: सनातन धर्म में एकादशी के अलावा भी पांच ऐसे विशेष अवसर बताए गए हैं, जब अन्न ग्रहण करने से बचने की परंपरा है. ग्रहण काल, कन्यादान, भगवान के जन्मोत्सव, अतिथि सत्कार और मृत्यु के समय फलाहार या उपवास को अधिक शुभ माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 31, 2026 1:17:40 PM IST

भगवान के जन्मोत्सव पर खा जाता है उपवास
भगवान के जन्मोत्सव पर खा जाता है उपवास


Rules of abstaining from food: सनातन धर्म में व्रत, उपवास और संयम का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से भी जुड़ा होता है. जब भी उपवास की बात आती है तो सबसे पहले एकादशी का नाम सामने आता है, क्योंकि इस दिन अन्न विशेषकर चावल का सेवन वर्जित माना जाता है. हालांकि धर्मग्रंथों और स्मृतियों में केवल एकादशी ही नहीं, बल्कि ऐसे कई अन्य अवसरों का भी उल्लेख मिलता है, जब सामान्य व्यक्ति को अन्न ग्रहण करने से बचने की सलाह दी गई है.

अन्न का त्याग करने की परंपरा

शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष और संवेदनशील अवसर ऐसे होते हैं, जब भोजन के स्थान पर फलाहार, दूध या हल्के सात्विक आहार को प्राथमिकता देना अधिक शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जबकि इनका उल्लंघन करने पर दोष लग सकता है. आइए जानते हैं एकादशी के अलावा वे पांच प्रमुख अवसर कौन से हैं, जब अन्न का त्याग करने की परंपरा बताई गई है.

ग्रहण काल में भोजन करने की मनाही

धर्म शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है. मान्यता है कि ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए. धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे भोजन की शुद्धता प्रभावित हो सकती है. वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लंबे समय तक रखा हुआ भोजन ग्रहण काल में जल्दी खराब हो सकता है और उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि ग्रहण के दौरान भोजन न करने और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताजा भोजन ग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है.

कन्यादान से पहले माता-पिता को रखना चाहिए संयम

हिंदू विवाह संस्कार में कन्यादान को सबसे बड़े पुण्यों में से एक माना गया है. यह वह क्षण होता है जब माता-पिता अपनी पुत्री को नए परिवार को सौंपते हैं और उसके सुखद भविष्य का संकल्प लेते हैं. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन कन्यादान होना हो, उस दिन माता-पिता को विवाह की मुख्य रस्में और कन्यादान पूरा होने तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि इस पवित्र संकल्प की पूर्णता से पहले भोजन करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं होता. इसलिए कई परिवार आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं और कन्यादान के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं.

भगवान के जन्मोत्सव पर भी रखा जाता है उपवास

सनातन परंपरा में भगवान के अवतरण दिवस को अत्यंत पवित्र माना गया है. भगवान श्रीराम की रामनवमी, भगवान श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती और जानकी नवमी जैसे पर्व इसी श्रेणी में आते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर भगवान के जन्मकाल तक उपवास रखना चाहिए. रामनवमी पर दोपहर तक और जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि तक व्रत रखने की परंपरा है. इस दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि फलाहार, दूध और सात्विक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं.

अतिथि और संतों के भोजन से पहले न खाएं अन्न

भारतीय संस्कृति में ‘अतिथि देवो भवः’ का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. धर्म शास्त्रों में अतिथि, साधु-संत और ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार यदि किसी अतिथि, साधु या संत को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है तो पहले उनका सम्मानपूर्वक सत्कार और भोजन कराना चाहिए. जब तक अतिथि भोजन न कर लें, तब तक घर के सदस्यों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए. इसे द्विजभोजने का नियम कहा गया है. माना जाता है कि अतिथि से पहले भोजन करना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है.

मृत्यु और अंतिम संस्कार के दौरान भी वर्जित है अन्न

मानव जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत गंभीर और संवेदनशील समय माना गया है. परिवार में किसी सदस्य या करीबी व्यक्ति के निधन के बाद शोक और संयम का वातावरण रहता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक घर में चूल्हा जलाना और अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है. इस अवधि को सूतक काल कहा जाता है. माना जाता है कि इस समय भोजन से दूरी बनाकर मृतक के प्रति सम्मान और संवेदना प्रकट की जाती है. यही कारण है कि अंतिम संस्कार संपन्न होने तक परिवार के लोग सामान्य भोजन से परहेज करते हैं.

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Tags: ekadashi fastrules of abstaining from food
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