Ekadashi kab hai: देवशयनी एकादशी 2026 कब है? जानें तिथि, महत्व और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय

Ekadashi kab hai: एकादशी हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है, जिसे बहुत श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है. यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है. साल 2026 में देवशयनी एकादशी शनिवार, 25 जुलाई को मनाई जाएगी. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और शांति, समृद्धि व आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं.

देवशयनी एकादशी 2026 की तारीख

देवशयनी एकादशी: शनिवार, 25 जुलाई, 2026

एकादशी तिथि शुरू: 24 जुलाई, 2026 को सुबह 9:12 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 25 जुलाई, 2026 को सुबह 11:34 बजे

पारण की तारीख: रविवार, 26 जुलाई, 2026

पारण का समय: सुबह 5:39 बजे से सुबह 8:22 बजे तक

द्वादशी तिथि समाप्त: दोपहर 1:57 बजे

देवशयनी एकादशी 2026: महत्व

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, एकादशी को गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है. इस शुभ अवसर पर, भगवान विष्णु के भक्त, विशेषकर वैष्णव अनुयायी, कठोर व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं. यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है.

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एकादशी पूजा की विधि

सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें; एकादशी के नियमों के अनुसार साबुन या बॉडी वॉश का प्रयोग न करें.

पूजा शुरू करने से पहले अपने घर और पूजा स्थल की सफाई करें.

लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करें.

पूजा शुरू करने के लिए देसी घी का दीपक जलाएं.

भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित करें.

विष्णु सहस्रनाम और अन्य वैदिक मंत्रों का जाप करें.

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