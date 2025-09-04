Home > धर्म > सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

Eid Milad-Un-Nabi 2025: इस्लाम धर्म में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी उसी तरह मनाई जाता है जिस तरह बाकी ईद मनाई जाती है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार यह त्यौहार , 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा।

Published By: Heena Khan
Published: September 4, 2025 12:13:54 IST

eid milad un nabi
eid milad un nabi

Eid Milad-Un-Nabi 2025 Wishes: इस्लाम धर्म में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी उसी तरह मनाई जाता है जिस तरह बाकी ईद मनाई जाती है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार यह त्यौहार , 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। आपको बता दें, यह हर साल रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही शुभ दिन है जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस पाक मौके पर अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ इस त्यौहार को  घर बैठे मनाना चाहते हैं , तो ये शुभ संदेश आपकी मदद कर सकते हैं।

अपनों को भेजें ये खास सन्देश

नबी की रहमत का दिन है, सब पे बेशुमार,
आज के दिन फैला है चारों ओर उनका प्यार।
आया है आज का दिन ये मुबारक
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ
ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा।

……………………………………………………………………………………..

दुनिया की हर फ़िज़ा में उजाला रसूल का
ये सारी क़ायनात सदका रसूल का
खुशबू-ए-गुलाब है प्यार रसूल का
आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का !

……………………………………………………………………………………..

बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

आया मिलाद-उन-नबी का मुबारक पर्व
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ
ईद है अल्लाह का नायाब तोहफा
खुदा इबादत करके मनाओ यह पर्व।

……………………………………………………………………………………..

आया है आज का दिन ये मुबारक
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ
ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा।

……………………………………………………………………………………..

दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का,
ये सारी कायनात सदका रसूल का,
खुशबू-ए-गुलाब है प्यार रसूल का,
आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद

……………………………………………………………………………………..

मुबारक मौका अल्लाह ने अता फरमाया,
एक बार फिर बंदगी की राह पर चलाया,
अदा करना अपना फर्ज़ खुदा के लिए
मुबारक आपको ईद-मिलाद-उन-नबी

……………………………………………………………………………………..

अगर हम करेंगे सच्चा काम
अल्लाह रखेंगे ऊंचा हमारा नाम
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद

……………………………………………………………………………………..

कातिलों से भी घूसखोरी करता है पाकिस्तान, जानिए कितनी रकम देकर टल सकती है मौत की सजा?

Tags: Eid Milad-Un-NabifestivalIslamic cultureislamic rulesProphet Muhammad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी
सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?