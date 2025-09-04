सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

Eid Milad-Un-Nabi 2025 Wishes: इस्लाम धर्म में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी उसी तरह मनाई जाता है जिस तरह बाकी ईद मनाई जाती है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार यह त्यौहार , 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। आपको बता दें, यह हर साल रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही शुभ दिन है जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस पाक मौके पर अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ इस त्यौहार को घर बैठे मनाना चाहते हैं , तो ये शुभ संदेश आपकी मदद कर सकते हैं।

अपनों को भेजें ये खास सन्देश

नबी की रहमत का दिन है, सब पे बेशुमार,

आज के दिन फैला है चारों ओर उनका प्यार।

आया है आज का दिन ये मुबारक

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ

ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा।

……………………………………………………………………………………..

दुनिया की हर फ़िज़ा में उजाला रसूल का

ये सारी क़ायनात सदका रसूल का

खुशबू-ए-गुलाब है प्यार रसूल का

आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का !

……………………………………………………………………………………..

आया मिलाद-उन-नबी का मुबारक पर्व

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ

ईद है अल्लाह का नायाब तोहफा

खुदा इबादत करके मनाओ यह पर्व।

……………………………………………………………………………………..

आया है आज का दिन ये मुबारक

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ

ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा।

……………………………………………………………………………………..

दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का,

ये सारी कायनात सदका रसूल का,

खुशबू-ए-गुलाब है प्यार रसूल का,

आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद

……………………………………………………………………………………..

मुबारक मौका अल्लाह ने अता फरमाया,

एक बार फिर बंदगी की राह पर चलाया,

अदा करना अपना फर्ज़ खुदा के लिए

मुबारक आपको ईद-मिलाद-उन-नबी

……………………………………………………………………………………..

अगर हम करेंगे सच्चा काम

अल्लाह रखेंगे ऊंचा हमारा नाम

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद

……………………………………………………………………………………..

