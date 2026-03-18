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Eid kab hai 2026: 20 या 21 इस साल कब है ईद, जानें हर साल क्यों बदलती है इसकी तारीख?

Eid kab hai 2026: मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है कि आखिर कब है ईद, तो आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 18, 2026 12:44:58 PM IST

Eid Date 2026
Eid Date 2026


Eid kab hai 2026: ईद का त्योहार मुसलमानों के लिए हर्ष और उल्लास का समय होता है. ये रमजान के पाक महीने के समाप्त होने का प्रतीक है, जब लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं और इबादत में लीन रहते हैं. हर साल इस दिन का जश्न अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि ये परिवार, दोस्तों और समाज में भाईचारे को मजबूत करने का अवसर देता है.

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हालांकि, कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ईद इस साल 20 मार्च को होगी या 21 मार्च को. इसका कारण है कि ईद की तारीख सीधे चांद की स्थिति पर निर्भर करती है.

 ईद की तारीख का निर्धारण

ईद-उल-फितर का त्योहार इस्लामिक कैलेंडर और चांद के दीदार पर आधारित होता है. अगर चांद 19 मार्च की शाम को दिखाई दे, तो ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी. वहीं, अगर चांद 20 की रात में दिखाई दे, तो ईद 21 मार्च को होगी. इस दिन के बाद इस्लामी कैलेंडर का दसवां महीना, शव्वाल, शुरू हो जाता है.

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 ईद-उल-फितर का महत्व

ईद केवल रमजान के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए आभार और खुशियों का दिन भी है. इस दिन लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और जरूरतमंदों को फितरा देकर मदद करते हैं. ये पर्व समाज में भाईचारे और मिल-जुलकर खुशियां मनाने की भावना को बढ़ावा देता है.

 हर साल तारीख में बदलाव क्यों?

ईद की तारीख हर साल बदलती रहती है. इसके पीछे दो मेन कारण हैं:

चंद्र कैलेंडर का प्रभाव

इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, जबकि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है. चंद्र कैलेंडर सूर्य कैलेंडर से लगभग 10-11 दिन छोटा होता है, इसलिए हर साल ईद पिछले साल के मुकाबले 10 से 11 दिन पहले आती है.

चांद के दीदार पर निर्भरता

ईद की अंतिम तारीख स्थानीय धार्मिक समितियों द्वारा चांद दिखने के बाद घोषित की जाती है. चांद की दृश्यता मौसम और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए दिल्ली, मुंबई या केरल जैसे विभिन्न शहरों में कभी-कभी एक दिन का अंतर भी हो सकता है.

इस तरह, ईद का पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में प्यार, मेल-जोल और मदद की भावना को भी प्रोत्साहित करता है.

 

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Tags: eid 2026 dateEid kab hai 2026
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