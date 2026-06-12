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Dwidwadash Yog 2026: द्विद्वादश योग से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, पैसे की होगी बारिश; कल बनेगा चमत्कारी द्विद्वादश राजयोग

Dwidwadash Yog 2026 Date:  द्विद्वादश योग आम तौर पर खर्च और इनकम के बीच बैलेंस, सोच में बदलाव, नए प्लान शुरू होने और फाइनेंशियल एक्टिविटी में बढ़ोतरी से जुड़ा होता है. अगर इसमें शामिल ग्रह शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को फाइनेंशियल फायदा, नए मौके, यात्रा से फायदा, बिजनेस में फायदा और समाज में इज़्ज़त बढ़ सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 12, 2026 6:07:01 PM IST

चंद्रमा और बुध बनाएंगे द्विद्वादश योग
चंद्रमा और बुध बनाएंगे द्विद्वादश योग


Dwidwadash Yog 2026 Date:  ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनके खास संयोग को बहुत ज़रूरी माना जाता है. 13 जून 2026 को एक खास संयोग बनने वाला है, जिसका असर कई राशियों की ज़िंदगी पर पड़ सकता है. इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में जाएगा, जबकि बुध अपनी ही राशि मिथुन में रहेगा. दोनों ग्रहों की यह स्थिति द्विद्वादश योग बनाएगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह संयोग वृषभ, सिंह और मीन राशि के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है.

द्विद्वादश योग 

ज्योतिष में, द्विद्वादश योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें घर में होते हैं. 13 जून को सुबह 9:24 बजे चंद्रमा मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जाएगा, जबकि बुध मिथुन राशि में रहेगा. इस स्थिति में बुध चंद्रमा से दूसरे घर में होगा, और चंद्रमा बुध से बारहवें घर में होगा. ग्रहों की यह स्थिति द्विद्वादश योग बनाएगी.

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द्विद्वादश योग का असर 

द्विद्वादश योग आम तौर पर खर्च और इनकम के बीच बैलेंस, सोच में बदलाव, नए प्लान शुरू होने और फाइनेंशियल एक्टिविटी में बढ़ोतरी से जुड़ा होता है. अगर इसमें शामिल ग्रह शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को फाइनेंशियल फायदा, नए मौके, यात्रा से फायदा, बिजनेस में फायदा और समाज में इज़्ज़त बढ़ सकती है.

वृष राशि 

यह योग वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आया है. आपकी राशि में चंद्रमा ऊंची जगह पर होगा, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर्स से सपोर्ट मिल सकता है. फाइनेंशियल मामलों में भी राहत के संकेत हैं. इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से फायदा होने की संभावना है.

सिंह राशि 

यह योग सिंह राशि वालों के लिए उनके करियर और फाइनेंशियल मामलों में अच्छी खबर ला सकता है. काम की जगह पर आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं. किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा या अटके हुए पैसे वापस मिलने के संकेत हैं.

मीन राशि 

द्विद्वादश योग मीन राशि के लिए कई शुभ संभावनाएं लेकर आ सकता है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम होने के संकेत हैं. करियर में नए मौके मिल सकते हैं, और जो लोग बिज़नेस से जुड़े हैं उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा.

ज्योतिषीय नजरिए से यह योग खास क्यों है?

इस बार बनने वाला द्विद्वादश योग इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें शामिल दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे. वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, जबकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है. इसलिए, बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल फैसले और मानसिक संतुलन से जुड़े क्षेत्रों में पॉजिटिव असर देखा जा सकता है.

Tags: Dwidwadash Yog
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