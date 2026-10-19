दशहरे पर शमी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा क्यों की जाती है? क्या है इस परंपरा के पीछे का धार्मिक मान्यता, ज्योतिषाचार्य से जानिए

Dussehra 2026: दशहरे पर रावण दहन और भगवान श्रीराम की पूजा के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन शमी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा करने की भी विशेष परंपरा है? कई जगहों पर लोग शमी के पेड़ के सामने दीपक जलाते हैं, उसकी पत्तियां अर्पित करते हैं और अपने औजारों, वाहनों या शस्त्रों की पूजा करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कार्यों में सफलता मिलती है. अब सवाल है कि आखिर, दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा का महाभारत से क्या संबंध है? शस्त्रों की पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे क्या धार्मिक व ज्योतिषीय मान्यताएं हैं? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री.

दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, हिंदू धर्म में शमी वृक्ष को शुभ और पूजनीय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शमी का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से भी जोड़ा जाता है. दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है. कई क्षेत्रों में लोग इस दिन शमी के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी पत्तियां अर्पित करते हैं. मान्यता है कि शमी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

महाभारत से जुड़ी है शमी वृक्ष की कथा

शमी वृक्ष की पूजा के पीछे महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है. मान्यता के अनुसार, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र शमी के पेड़ पर छिपा दिए थे. उस समय वे अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हथियार सुरक्षित स्थान पर रखे. अज्ञातवास पूरा होने के बाद अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने अस्त्र-शस्त्र वापस लिए और युद्ध के लिए तैयार हुए. इसी कथा के आधार पर दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा और शस्त्रों के पूजन की परंपरा को जोड़ा जाता है. अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में इस कथा के विवरण में अंतर मिल सकता है.

दशहरे पर शस्त्रों की पूजा क्यों होती है?

दशहरा यानी विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक परंपरा में यह दिन शक्ति, साहस और विजय से जुड़ा है. इसी वजह से प्राचीन समय में योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करते थे और युद्ध या किसी अभियान पर निकलने से पहले उनका सम्मान करते थे. आज के समय में कई लोग शस्त्रों के साथ-साथ अपने काम में इस्तेमाल होने वाले औजारों, मशीनों, वाहनों और उपकरणों की भी पूजा करते हैं. इसके पीछे भावना यही है कि काम में सफलता मिले और साधनों का इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए हो.

ज्योतिष के अनुसार क्या है शमी पूजा का महत्व?

ज्योतिषीय मान्यताओं में शमी वृक्ष का संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है. ऐसी मान्यता है कि शमी की पूजा करने और जरूरतमंदों की सहायता करने से शनि से जुड़ी परेशानियों में राहत की कामना की जाती है. विजयादशमी पर शमी पूजन को शुभ कार्यों की शुरुआत और विजय की कामना से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, किसी ग्रह की स्थिति या पूजा से जीवन की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होने का दावा नहीं किया जा सकता. धार्मिक आस्था के साथ-साथ मेहनत, विवेक और जिम्मेदारी भी जरूरी हैं.

दशहरे पर शमी पूजा करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

– शमी वृक्ष के पास साफ-सफाई रखें और श्रद्धापूर्वक पूजा करें.

– पेड़ को नुकसान पहुंचाने या उसकी शाखाएं तोड़ने से बचें.

– शस्त्रों और औजारों की पूजा करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें.

– पूजा को अपनी पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार करें.