आखिरी सांसें गिन रहा था दुर्योधन, तब उसने क्यों उठाईं तीन उंगलियां! श्रीकृष्ण के सामने क्या कहना चाहता था कौरव राजकुमार

Duryodhana Three Fingers Story: महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था. कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी और दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध में बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा था. सोचिए… जिस राजकुमार ने कभी पूरे हस्तिनापुर पर राज करने का सपना देखा था, उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां करीब थीं. इससे जुड़ी एक रहस्यमयी कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि मृत्यु के समय दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के सामने तीन उंगलियां उठाई थीं. अब सवाल है कि आखिर, वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वह अपनी हार के लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहरा रहा था या उन तीन उंगलियों के जरिए कोई अधूरी बात कहना चाहता था? इस कथा का संबंध दुर्योधन के जीवन, उसके फैसलों और महाभारत के युद्ध से जुड़ी सीख से जोड़ा जाता है. आइए इसे लोकप्रचलित कथा के रूप में समझते हैं-

दुर्योधन ने तीन उंगलियां उठाकर क्या बताने की कोशिश की?

लोककथा के अनुसार, घायल दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के सामने तीन उंगलियां उठाईं. इस कथा में इन तीन उंगलियों को उसके जीवन की तीन बड़ी गलतियों का प्रतीक बताया जाता है. कहा जाता है कि, दुर्योधन को अपने अंतिम समय में एहसास हुआ कि कुछ फैसले उसके पक्ष में युद्ध का परिणाम बदल सकते थे.

पहली गलती: श्रीकृष्ण की जगह नारायणी सेना चुनना. कथा के अनुसार, जब श्रीकृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को अपनी सेना या स्वयं को चुनने का विकल्प दिया, तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना. उसने सोचा कि विशाल सेना उसे जीत दिला देगी, जबकि अर्जुन ने निहत्थे श्रीकृष्ण को अपने साथ रखने का निर्णय लिया. इस चुनाव को दुर्योधन की पहली बड़ी भूल बताती है.

दूसरी गलती: गांधारी के कहने पर भी पूरी तरह निर्वस्त्र न होना. कथा के मुताबिक, गांधारी अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाना चाहती थीं. लेकिन, दुर्योधन ने उनके सामने कमर के नीचे का हिस्सा ढक रखा, इसलिए उसकी जांघें कमजोर रह गईं. बाद में भीम ने गदा युद्ध के दौरान उसकी जांघ पर प्रहार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा.

तीसरी गलती: युद्ध में देर से उतरना. इस कथा में दुर्योधन को लगता है कि यदि वह पहले युद्ध में उतरता, तो शायद अपने भाइयों और सहयोगियों को बचा पाता. उसे अपने फैसलों पर पछतावा होता है और वह श्रीकृष्ण के सामने अपनी गलतियों का संकेत देता है.

श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को क्या समझाया?

इसी लोकप्रचलित कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि उसकी हार की वजह केवल ये तीन फैसले नहीं थे. उसके अहंकार, पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्रौपदी के अपमान और अन्याय का साथ देने जैसे कर्म भी उसके पतन के कारण बने. इस कथा का संदेश है कि केवल शक्ति और संसाधन जीत की गारंटी नहीं होते; सही निर्णय और धर्म का साथ भी महत्वपूर्ण है.