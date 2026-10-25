जन्म लेते ही दुर्योधन ने दिया अनहोनी का संकेत? गूंजने लगीं सियारों की आवाजें! विदुर ने धृतराष्ट्र को क्यों दी थी बेटा त्यागने की सलाह

Duryodhan Birth Story: महाभारत की कहानी में दुर्योधन को कौरवों का सबसे बड़ा भाई और कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मान्यता के अनुसार, दुर्योधन के जन्म के समय ही ऐसे अपशकुन दिखाई देने लगे थे, जिन्होंने राजमहल में चिंता पैदा कर दी थी? कहा जाता है कि चारों ओर सियारों की आवाजें गूंजने लगीं और वातावरण में अनहोनी का संकेत मिलने लगा. इन घटनाओं के बाद महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को ऐसी सलाह दी, जिसे सुनना किसी भी पिता के लिए बेहद कठिन था. आखिर विदुर ने अपने ही भतीजे को त्यागने की बात क्यों कही थी? आइए जानते हैं महाभारत से जुड़ी इस चर्चित कथा के बारे में.

दुर्योधन के जन्म के समय क्या हुआ था?

महाभारत की कथा के अनुसार, गांधारी ने लंबे समय तक गर्भ धारण किया था. जब उन्हें पता चला कि कुंती को पुत्र प्राप्त हो गया है, तो वह दुखी हो गईं. इसके बाद उनके गर्भ से मांस का एक पिंड निकला. महर्षि वेदव्यास के निर्देश पर उस पिंड को सौ भागों में बांटकर घी से भरे पात्रों में रखा गया. कुछ समय बाद उनसे कौरवों के सौ पुत्र और एक पुत्री दुशला का जन्म हुआ.

कथा के अनुसार, जब गांधारी के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ, तब वातावरण में कई अशुभ संकेत दिखाई दिए. गधों के रेंकने, सियारों के चिल्लाने और अन्य पशु-पक्षियों की असामान्य आवाजें आने लगी थीं. इन घटनाओं को आने वाले संकट की आशंका से जोड़कर देखा गया. हालांकि, इन संकेतों का विवरण अलग-अलग कथात्मक प्रस्तुतियों में कुछ भिन्न मिल सकता है.

विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी?

दुर्योधन के जन्म के समय बताए गए अपशकुनों से राजपरिवार के हितैषियों को चिंता हुई. महात्मा विदुर अपनी दूरदर्शिता और नीतिपूर्ण सलाह के लिए प्रसिद्ध थे. उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि यदि किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे कुल और राज्य के विनाश की आशंका हो, तो बड़े हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए.

महाभारत की इस कथा में विदुर की सलाह का सार यही बताया जाता है कि धृतराष्ट्र को पुत्रमोह से ऊपर उठकर राज्य और परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. उन्होंने दुर्योधन को त्यागने की सलाह इसलिए दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि यह बालक आगे चलकर कुरुवंश के लिए संकट बन सकता है.

पिता के मोह ने कैसे बढ़ाई महाभारत की राह?

धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे. यही पुत्रमोह आगे चलकर उनके निर्णयों पर भारी पड़ता दिखाई देता है. दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई. राज्य का अधिकार, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान और पांडवों के साथ लगातार बढ़ते विवाद ने दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी को गहरा कर दिया.

आखिरकार यही संघर्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंचा, जिसमें कौरवों का विनाश हुआ. इस कथा को अक्सर एक सीख के रूप में देखा जाता है कि जब स्वार्थ और मोह न्याय तथा विवेक पर हावी हो जाते हैं, तो उनके परिणाम पूरे परिवार और समाज को भुगतने पड़ सकते हैं.