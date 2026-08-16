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दूधेश्वरनाथ मंदिर… रावण के पिता ऋषि विश्रवा यहीं करते थे पूजा, बिसरख से जुड़ी थी गुप्त सुरंग की कहानी

Dudheshwarnath Temple Ghaziabad: गाजियाबाद में एक ऐसा प्राचीन मंदिर मौजूद है, जिसकी कहानी रामायण के एक बेहद रहस्यमयी पात्र रावण के परिवार से जुड़ी बताई जाती है. दूधेश्वरनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि, कभी रावण के पिता ऋषि विश्रवा यहीं भगवान शिव की आराधना किया करते थे. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 1:10:24 PM IST

Dudheshwarnath Temple Ghaziabad
Dudheshwarnath Temple Ghaziabad


Dudheshwarnath Temple Ghaziabad: गाजियाबाद की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर मौजूद है, जिसकी कहानी रामायण के एक बेहद रहस्यमयी पात्र रावण के परिवार से जुड़ी बताई जाती है. जी हां, इसका नाम दूधेश्वरनाथ मंदिर है. दूधेश्वरनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि, कभी रावण के पिता ऋषि विश्रवा यहीं भगवान शिव की आराधना किया करते थे. इतना ही नहीं, स्थानीय लोककथाओं में इस मंदिर का संबंध बिसरख से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कभी दोनों स्थानों के बीच एक गुप्त सुरंग हुआ करती थी. यही मान्यताएं इस मंदिर को आस्था के साथ-साथ रहस्य का केंद्र भी बनाती हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

रावण के पिता विश्रवा से जुड़ी है मान्यता

दूधेश्वरनाथ मंदिर को स्थानीय परंपरा में प्राचीन सिद्ध शिवस्थल माना जाता है. मान्यता है कि, रावण के पिता ऋषि विश्रवा भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने इसी क्षेत्र में शिव आराधना की थी. कहा जाता है कि, उनकी तपस्या और शिवभक्ति के कारण यह स्थान धीरे-धीरे धार्मिक महत्व का केंद्र बन गया. रावण स्वयं भी भगवान शिव का महान उपासक माना जाता है. इसलिए मंदिर से जुड़ी कथाओं में विश्रवा और रावण की शिवभक्ति का प्रसंग बार-बार सामने आता है.

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बिसरख से क्या है कनेक्शन?

दूधेश्वरनाथ मंदिर की सबसे दिलचस्प मान्यताओं में से एक इसका बिसरख गांव से संबंध है. बिसरख को भी लोकपरंपरा में रावण और उसके पिता विश्रवा से जुड़ा हुआ माना जाता है. कहा जाता है कि विश्रवा इसी क्षेत्र में रहते और तपस्या करते थे. स्थानीय कथा के अनुसार, बिसरख से दूधेश्वरनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी भूमिगत सुरंग मौजूद थी. मान्यता है कि इसी रास्ते से साधु-संत और तपस्वी मंदिर तक पहुंचते थे. हालांकि, इस गुप्त सुरंग के अस्तित्व को लेकर ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्तर पर ठोस प्रमाण उपलब्ध होने की बात अलग-अलग स्रोतों में स्पष्ट नहीं है. 

दूधेश्वरनाथ नाम कैसे पड़ा?

मंदिर के नाम को लेकर भी एक प्रचलित मान्यता है. कहा जाता है कि, यहां शिवलिंग से जुड़ी प्राचीन कथा में दूध का विशेष महत्व रहा है. इसी कारण भगवान शिव के इस स्वरूप को दूधेश्वरनाथ कहा जाने लगा. श्रद्धालु आज भी शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करते हैं. महाशिवरात्रि और सावन के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है. दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान दूधेश्वरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

रावण की शिवभक्ति से भी जुड़ता है मंदिर

रावण को भारतीय पौराणिक परंपरा में भगवान शिव का परम भक्त बताया गया है. शिव तांडव स्तोत्र से लेकर कैलाश पर्वत से जुड़ी कथाओं तक, रावण की शिवभक्ति के अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं. ऐसे में उसके पिता विश्रवा की शिव आराधना से जुड़े स्थान की मान्यता मंदिर की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देती है.

Tags: Dharmfamous templereligion newsshiv temple
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