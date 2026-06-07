Home > धर्म > Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ

Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ

Dripping Tap Vastu: वास्तु शास्त्र में टपकते नल को केवल प्लंबिंग की खराबी नहीं बल्कि धन और सकारात्मक ऊर्जा के क्षय का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि घर में लगातार बहता पानी आर्थिक अस्थिरता और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. वहीं व्यवहारिक रूप से भी यह पानी की बर्बादी और अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 7, 2026 6:32:28 PM IST

रातभर टप-टप करता नल बढ़ा सकता है बेचैनी
रातभर टप-टप करता नल बढ़ा सकता है बेचैनी


Dripping Tap Vastu: रात के सन्नाटे में अचानक बाथरूम या किचन से आती पानी की टप-टप की आवाज कई लोगों को परेशान कर देती है. आमतौर पर इसे प्लंबिंग की एक छोटी सी समस्या मानकर टाल दिया जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में टपकते हुए नल को केवल तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष माना गया है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, घर में बिना वजह बहता पानी धन और सकारात्मक ऊर्जा के नुकसान का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि जिस प्रकार पानी बूंद-बूंद करके व्यर्थ बहता रहता है, उसी प्रकार घर की आर्थिक बचत और सकारात्मक ऊर्जा भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

पानी का बहना क्यों माना जाता है धन हानि का संकेत?

वास्तु शास्त्र में जल तत्व को समृद्धि, भावनात्मक संतुलन और धन से जोड़ा गया है. इसलिए जब घर में कोई नल लगातार टपकता रहता है, तो इसे संसाधनों के अनावश्यक नुकसान का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि ऐसी स्थिति घर के सदस्यों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है. कई लोग इसे धन के रुकने की बजाय लगातार खर्च होने के संकेत के रूप में भी देखते हैं.

You Might Be Interested In

उत्तर-पूर्व दिशा में टपकता नल क्यों माना जाता है खास?

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को जल तत्व की प्रमुख दिशा माना गया है. मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिशा में स्थित नल या पानी का स्रोत लगातार टपक रहा हो, तो इसका प्रभाव मानसिक शांति पर पड़ सकता है. कहा जाता है कि इससे तनाव, चिंता और करियर से जुड़ी रुकावटों का अनुभव बढ़ सकता है. हालांकि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है, लेकिन वास्तु में इस दिशा को विशेष महत्व दिया गया है.

दक्षिण-पश्चिम में पानी का रिसाव क्यों माना जाता है गंभीर?

वास्तु के अनुसार दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाएं पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती हैं. ऐसी मान्यता है कि इन दिशाओं में पानी का लगातार रिसाव या नल का टपकना आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है. इसे अनावश्यक खर्च, धन हानि और वित्तीय दबाव बढ़ने के संकेतों से जोड़ा जाता है.

नल ठीक होने तक क्या कर सकते हैं?

अगर किसी कारणवश प्लंबर तुरंत उपलब्ध नहीं है और नल से पानी टपक रहा है, तो वास्तु में कुछ उपाय बताए जाते हैं. मान्यता के अनुसार टपकते पानी को इकट्ठा करने के लिए तांबे या कांच के बर्तन का उपयोग करना बेहतर माना जाता है. प्लास्टिक के बर्तनों को वास्तु में धन संचय के लिए अनुकूल नहीं माना जाता. विशेषज्ञों का मानना है कि बर्तन में जमा पानी को सुबह पौधों में डाल देना चाहिए. ऐसा करने को जल तत्व का सकारात्मक उपयोग माना जाता है.

बाथरूम का दरवाजा बंद रखने की सलाह 

वास्तु शास्त्र में रात के समय बाथरूम का दरवाजा बंद रखने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि टपकते पानी की आवाज और उससे जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बेडरूम तक नहीं पहुंचना चाहिए. इससे घर का वातावरण अधिक शांत और व्यवस्थित बना रहता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार रात में किचन सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि यदि किचन में नल भी टपक रहा हो और सिंक में गंदे बर्तन पड़े हों, तो यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है. इसी वजह से रात में रसोई साफ करके सोने की सलाह दी जाती है.

ओवरफ्लो होती टंकी भी मानी जाती है अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार केवल टपकता नल ही नहीं, बल्कि घर की छत पर रखी पानी की टंकी का बार-बार ओवरफ्लो होना भी शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि पानी का लगातार बहना संसाधनों और धन के अनियंत्रित खर्च का प्रतीक होता है. इसलिए टंकी की नियमित जांच और समय पर मरम्मत करवाना जरूरी माना जाता है. मनोविज्ञान के अनुसार भी लगातार आने वाली अनियमित आवाजें कुछ लोगों में बेचैनी और नींद से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं. यदि नल ठीक होने में समय लग रहा हो और पानी की आवाज आपको परेशान कर रही हो, तो सोने से पहले हल्का संगीत, ध्यान संगीत या व्हाइट नॉइज़ सुनना मददगार हो सकता है. इससे दिमाग लगातार आने वाली आवाज पर कम ध्यान देता है और नींद बेहतर हो सकती है.

वास्तु और व्यवहारिक सोच दोनों जरूरी

विशेषज्ञ मानते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति वास्तु में विश्वास करता हो या नहीं, टपकते नल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इससे पानी की बर्बादी होती है और समय के साथ पानी का बिल भी बढ़ सकता है. इसलिए घर में किसी भी प्रकार के लीकेज या रिसाव को जल्द से जल्द ठीक कराना न केवल व्यवहारिक रूप से सही है बल्कि घर के संसाधनों की बचत के लिए भी आवश्यक माना जाता है.

Tags: dripping tap vastuVastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026

iPhone 17 की कीमत में बड़ा धमाका! कम बजट में...

June 7, 2026

खरबूजे का क्रीमी शरबत, गर्मी में मिलेगा ठंडक का डबल...

June 7, 2026

प्रयागराज में गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

June 7, 2026

अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर

June 7, 2026

कच्चे दूध से घर पर करें नेचुरल फेशियल, पाएं ग्लोइंग...

June 7, 2026
Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ
Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ
Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ
Dripping Tap Vastu: क्या आपके घर में भी टप-टप करता है नल?  वास्तु में इसे क्यों माना जाता है अशुभ