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Dream science: सपने में दिखें ये 5 चीजें तो समझिए बदलने वाले हैं आपके दिन, स्वप्न शास्त्र में बताए गए शुभ संकेत

Dream science: स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने जीवन में आने वाले शुभ बदलावों का संकेत माने जाते हैं. बछड़े के साथ गाय, अनाज का भंडार, खिला हुआ कमल, सफेद हाथी और देवी-देवताओं के दर्शन जैसे सपनों को धन, समृद्धि, सफलता और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि ऐसे सपने सकारात्मक बदलाव और अच्छे दिनों की आहट दे सकते हैं

By: Ranjana Sharma | Published: June 25, 2026 5:30:00 PM IST

सपने में सफेद हाथी दिखना होता है शुभ
सपने में सफेद हाथी दिखना होता है शुभ


Dream science: रात को सोते समय आने वाले सपनों को अक्सर लोग सामान्य कल्पना मानकर भूल जाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा और स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि कुछ सपने व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलावों, अवसरों और खुशियों का संकेत दे सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, जिन्हें सपने में देखना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि ये सपने आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता, सम्मान और पारिवारिक सुख-समृद्धि की ओर इशारा कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच शुभ सपनों के बारे में.

बछड़े के साथ गाय दिखाई देना

सनातन परंपरा में गाय को सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में सफेद गाय देखे या गाय को अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए देखे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा सपना आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार में खुशहाली और रुकी हुई समस्याओं के समाधान का संकेत देता है. कई लोग इसे मां लक्ष्मी की कृपा से भी जोड़कर देखते हैं.

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अनाज का भंडार या भरे हुए बोरे दिखना

यदि सपने में गेहूं, चावल, धान या किसी अन्य अनाज का बड़ा भंडार दिखाई दे, तो इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में धन-संपत्ति, संसाधनों और सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. यह आर्थिक स्थिरता और परिवार की खुशहाली से भी जुड़ा माना जाता है.

पानी में खिला हुआ कमल का फूल

कमल का फूल मां लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है. यदि कोई व्यक्ति सपने में साफ पानी वाले तालाब, झील या नदी में खिला हुआ कमल देखता है, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि यह सपना जीवन में सकारात्मक बदलाव, सौभाग्य और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है. कई लोग इसे नए अवसरों और सफलता की शुरुआत से भी जोड़ते हैं.

सफेद हाथी या हाथी की सवारी करना

हाथी शक्ति, वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. विशेष रूप से सफेद हाथी का सपना स्वप्न शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को हाथी की सवारी करते हुए देखता है, तो इसे मान-सम्मान में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ का संकेत माना जाता है. यह सपना नए अवसरों और करियर में प्रगति की संभावना भी दर्शा सकता है.

देवी-देवताओं के दर्शन होना

स्वप्न शास्त्र में देवी-देवताओं के दर्शन को सबसे शुभ संकेतों में गिना जाता है. यदि सपने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश या अन्य देवी-देवता दिखाई दें, तो इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल का संकेत माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा सपना जीवन की बाधाओं के दूर होने, रुके हुए कार्यों के पूरे होने और मनोकामनाओं की पूर्ति की ओर इशारा कर सकता है.

सपनों को लेकर क्या कहता है स्वप्न शास्त्र?

स्वप्न शास्त्र में सपनों को संकेतों और प्रतीकों की भाषा माना गया है. हालांकि इन मान्यताओं का आधार धार्मिक और पारंपरिक विश्वास हैं. इन्हें भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन भारतीय संस्कृति में इनका विशेष महत्व रहा है.

Tags: dream scienceseeing a cow in the dream
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