Home > धर्म > न मां के गर्भ से, न पिता के..! ऐसे जन्मे थे महाभारत के ये पौराणिक पात्र, पढ़िए द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कहानी

न मां के गर्भ से, न पिता के..! ऐसे जन्मे थे महाभारत के ये पौराणिक पात्र, पढ़िए द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कहानी

Draupadi-Dhrishtadyumna Birth Story: महाभारत में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी मन में सवाल उठते हैं. इन्हीं में से एक है द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा. दोनों का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था. न उन्हें माता के गर्भ से जन्मा बताया गया और न ही उनका जन्म किसी सामान्य प्रसव के जरिए हुआ. पढ़िए दोनों भाई-बहने के जन्म के पीछे का रहस्य-

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 1:40:54 PM IST

Draupadi and Dhrishtadyumna Birth Story
Draupadi and Dhrishtadyumna Birth Story


Draupadi-Dhrishtadyumna Birth Story: महाभारत की कथा जितनी युद्ध, राजनीति और धर्म से जुड़ी है, उतनी ही रहस्यमयी भी है. इस महाकाव्य में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी मन में सवाल उठते हैं. इन्हीं में से एक है द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा. महाभारत के अनुसार, दोनों का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था. न उन्हें माता के गर्भ से जन्मा बताया गया और न ही उनका जन्म किसी सामान्य प्रसव के जरिए हुआ. दोनों का प्राकट्य एक विशेष यज्ञ की अग्नि से हुआ था. लेकिन, आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस जन्म के पीछे कौन-सा रहस्य छिपा था? पढ़िए दोनों भाई-बहने के जन्म के पीछे का रहस्य-

द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे राजा द्रुपद

इस कहानी की शुरुआत पांचाल नरेश द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य से होती है. कहा जाता है कि, बचपन में द्रुपद और द्रोण मित्र थे.  द्रुपद ने द्रोण से मित्रता निभाने का वचन भी दिया था. लेकिन समय बीतने के बाद दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया. जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा.  अर्जुन ने ऐसा ही किया.  इस घटना से द्रुपद को गहरा अपमान महसूस हुआ और उनके मन में द्रोणाचार्य से बदला लेने की इच्छा पैदा हुई. 

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द्रोण के वध के लिए कराया विशेष यज्ञ

द्रोणाचार्य से बदला लेने के उद्देश्य से राजा द्रुपद ने विशेष यज्ञ कराया. इस यज्ञ का उद्देश्य ऐसी संतान प्राप्त करना था, जो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध कर सके. महाभारत की कथा के अनुसार, यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ. उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया. उसके जन्म के साथ ही यह उद्देश्य जुड़ा था कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा. यही कारण है कि धृष्टद्युम्न आगे चलकर पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल हुए और युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य का वध किया. 

अग्नि से प्रकट हुईं द्रौपदी

इसी यज्ञ की अग्नि से एक अद्भुत रूप वाली युवती भी प्रकट हुईं. वह थीं द्रौपदी. उनके जन्म के समय ही उनके असाधारण भविष्य की ओर संकेत मिलता है. उनका सौंदर्य और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आगे चलकर वह महाभारत की महत्वपूर्ण पात्रों में शामिल हुईं. द्रौपदी को यज्ञ से प्रकट होने के कारण यज्ञसेनी कहा गया. उन्हें कृष्णा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका वर्ण श्याम बताया गया है. 

बाद में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जहां अर्जुन ने लक्ष्य भेदकर उन्हें जीता. परिस्थितियों के कारण वह पांचों पांडवों की पत्नी बनीं.  आगे चलकर द्रौपदी का अपमान ही उन घटनाओं में शामिल हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव मजबूत की. 

जन्म से ही तय थी दोनों की भूमिका?

द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की जन्मकथा की सबसे खास बात यही है कि, दोनों का प्राकट्य किसी सामान्य संतान की तरह नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य से जुड़े यज्ञ से बताया गया है. धृष्टद्युम्न का जीवन द्रोणाचार्य के वध से जुड़ा रहा, जबकि द्रौपदी महाभारत के घटनाक्रम की मुख्य कड़ी बन गईं. 

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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