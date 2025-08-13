Home > धर्म > एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती

एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती

Dog Astrology:ज्योतिषशास्त्र की माने तो घर में कुत्ता पालने से शनि और केतु ग्रह मज़बूत होते हैं, खासकर काला कुत्ता। कुत्ता पालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 13, 2025 13:39:00 IST

Dog Astrology
Dog Astrology

Dog Astrology: कुत्तों के काटने और रेबीज़ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ़्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ लोग कोर्ट के इस फैसले का आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने के कई फायदे होते हैं।  घर में कुत्ता पालने से कई ग्रह मज़बूत होते हैं और कुत्ते की सेवा करके हम कई ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शुभ बना सकते हैं।

ये ग्रह होते हैं मज़बूत 

ज्योतिषशास्त्र की माने तो घर में कुत्ता पालने से शनि और केतु ग्रह मज़बूत होते हैं, खासकर काला कुत्ता। कुत्ता पालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोशिश करें कि घर में काला कुत्ता ज़रूर रखें, अगर संभव न हो तो आप किसी भी रंग का कुत्ता रख सकते हैं।

शनि दोष में करता है संजीवनी का काम 

काला कुत्ता शनि के लिए शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष, शनि की महादशा या शनि की साढ़ेसाती या शनि की ढैय्या चल रही है, तो काले कुत्ते की सेवा करना और कुत्तों को खाना खिलाना उनके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है।काला कुत्ता शनिदेव का प्रिय माना जाता है और कुत्ते को भैरव जी का सेवक भी माना जाता है।

Janmashtami 2025: कई वर्षो बाद बन रहा है जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग, व्रत करने से होंगे 3 जन्मों के पाप नष्ट!

अशुभ प्रभावों को करता है कम 

ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को केतु ग्रह से भी संबंधित माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति सकारात्मक है, वे कुत्ता पाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको केतु ग्रह के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और आपके कार्य बिना किसी बाधा या रुकावट के पूरे होंगे। कुत्ते को प्यार और भोजन देकर या उसकी सेवा करके आप केतु के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं।

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 13 अगस्त 2025 का राशिफल: सिंह-मेष की किस्मत चमकेगी, वृश्चिक को रहना होगा सावधान

Tags: Dog Astrology
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025
एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती
एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती
एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती
एक कुत्ता और खत्म कर देगा कुंडली के सारे दोष, कई यज्ञ के बराबर मिलेगा फल , झोला उठा कर भागेगी शनि की साढ़ेसाती
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?