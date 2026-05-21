Home > धर्म > मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कब तक मिलता है पुनर्जन्म या मोक्ष? गरुड़ पुराण में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य!

मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कब तक मिलता है पुनर्जन्म या मोक्ष? गरुड़ पुराण में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य!

सभी को एक न एक दिन शरीर छोड़ना है और मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन क्या सभी को मोक्ष मिल जाता है? शरीर के नाश होने पर आत्मा का क्या होता है? आत्मा को कब तक नया जन्म मिलता है? जानें मृत्यु और आत्मा के सत्य से जुड़े रहस्य-

By: Kajal Jain | Published: May 21, 2026 7:13:49 PM IST

मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कब तक मिलता है पुनर्जन्म या मोक्ष? गरुड़ पुराण में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य!
मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कब तक मिलता है पुनर्जन्म या मोक्ष? गरुड़ पुराण में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य!


हर किसी को एक न एक मरना ही है. मृत्यु ही परम सत्य है. मौत तो झुठलाया नहीं जा सकता.  ये सभी बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी. जैसे इंसान का जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है. कुछ जन्म के एक मिनट के अंदर ही चले जाते हैं तो कुछ 100 साल से भी ऊपर जीते हैं. लेकिन कभी सोचा है आपने कि मरने के बाद होता क्या है? मतलब हमारे शरीर की तो अंत्येष्टि कर दी जाती है और हाड़-मांस का ढांचा पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा का क्या होता है? वो कितने दिन घर में रहती है? क्या आत्मा नए शरीर में चली जाती है या भत- प्रेत बनकर भटकती रहती है. या फिर स्वर्ग में आत्मा आराम करने चली जाती है. इस सभी सवालों के जवाब हिंदू वेद-पुराणों में वर्णित हैं. गरुण पुराण में आत्मा, शरीर और पुनर्जन्म और कर्मों के फल से जुड़ी चीजें बताई गई हैं, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे-

क्या कहते हैं वेद-पुराण?

गीता में अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए भगवान श्रीकृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर-अमर है. इसे न किसी अस्त्र-शस्त्र से काट सकते हैं और न ही पानी से भिगो सकते हैं. आत्मा को न हवा सुखा य उड़ा सकती है. आग उसे जला नहीं सकती. सिर्फ इंसान की मृत्यु होती है और शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अपने सफर पर निकली है. इसके संबंध में भगवान श्रीकृष्ण एक श्लोक भी कहते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।। 

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शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है आत्मा?

गीता के श्लोक में लिखा है कि आत्मा एक शरीर के पंच तत्व मे विलीन होने के बाद नए सफर पर निकल जाती है. इस तथ्य का गरुण पुराण  में भी वर्णन है. जिसमें लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा 86 हजार योजन का एक लंबा सफर तय करके यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज के सामने कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है. कर्म अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों की सजा कड़ी प्रताड़ना से भुगतनी पड़ती है.

पुनर्जन्म कैसे मिलता है?

गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इंसान के कर्म तय करते ही आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क. बस कर्मों को भुगतने के लिए भगवान शरीर नामक एक हार्डवेयर तैयार कर देते हैं, जिसमें आत्मा नाम का सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है. अब ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि हार्डवेयर कितना और कैसे काम करेगा. 

कैसे होगा उद्धार?

समय-समय आत्मा नाम का सॉफ्टवेयर ज्ञान के साथ अपडेट करेंगे, साथ ही दुख और मोह-नाया नाम की चीजों को वायरस या मैलवेयर समझकर डिलीट करते रहेंगे तो हार्डवेयर सही चलता रहेगा और आत्मा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगी. लेकिन गलत कर्म आत्मा को बार-बार शरीर बदलने पर मजबूर कर देते हैं, ताकि कर्मों का हिसाब पूरा हो सके और आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाए. जब तक ऐसा नहीं होगा, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा.

कितने दिन में मिलता है पुनर्जन्म?

गरुण पुराण और हिंदू शास्त्रों की मानें तो शरीर छोड़ने या मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुर्जन्म मिल सकता है. यदि आत्मा ने अपने कर्म बंधन काट लिए हैं तो मोक्ष प्राप्त भी हो सकती है. ये पूरी तरह से आत्मा के ऊपर है कि से ज्ञान प्राप्त करके भगवान के चरणों को प्राप्त होना है या मोह-माया के बंधनों से लिपटकर बार-बार शरीर बदलना है. 

ये भी पढ़ें:- आखिर क्यों ज्येष्ठ के मंगलवार को ही कहा जाता है ‘बड़ा मंगल’? वजह जानकर बढ़ जाएगी श्रद्धा विधि-विधान और महत्व!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है. 

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