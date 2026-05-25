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इस मंदिर में स्टेथोस्कोप पहनकर विराजते हैं बजरंगबली, कैंसर मरीज भी लगाते हैं अर्जी,जानिए दंदरौआ धाम की अनोखी कहानी

Doctor Hanuman Temple: भारत में भगवान हनुमान के हजारों मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम अपनी अनोखी मान्यता की वजह से अलग पहचान रखता है. यहां बजरंगबली को 'डॉक्टर हनुमान' के रूप में पूजा जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 25, 2026 4:34:57 PM IST

इस मंदिर में स्टेथोस्कोप पहनकर विराजते हैं बजरंगबली
इस मंदिर में स्टेथोस्कोप पहनकर विराजते हैं बजरंगबली


Doctor Hanuman Temple: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम को ‘डॉक्टर हनुमान मंदिर’ के नाम से जाना जाता है. यहां बजरंगबली को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है. यही वजह है कि दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं..
 
मान्यता है कि इस धाम में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है. यही वजह है कि हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्याएं और उम्मीदें लेकर यहां पहुंचते हैं.

 क्यों खास माना जाता है दंदरौआ धाम?

दंदरौआ धाम में विराजमान हनुमान जी का स्वरूप बेहद अनोखा है. यहां उन्हें डॉक्टर की तरह पूजा जाता है और प्रतिमा के साथ स्टेथोस्कोप भी लगाया जाता है.भक्त प्यार से उन्हें ‘डॉक्टर हनुमान जी महाराज’ कहते हैं. मंदिर में आने वाले लोग अपनी बीमारी, दुख और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि यहां सच्ची श्रद्धा से मांगी गई मन्नत खाली नहीं जाती.

 300 साल पुरानी है हनुमान जी की प्रतिमा

इस मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है. सबसे खास बात यह है कि यहां हनुमान जी नृत्य मुद्रा में विराजमान हैं. यही वजह है कि यह मंदिर बाकी हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग नजर आता है.मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है और हर दिन यहां भजन-कीर्तन का माहौल बना रहता है.

डॉक्टर हनुमान के चमत्कार की कहानी

दंदरौआ धाम से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है. कहा जाता है कि कई साल पहले यहां शिवकुमार दास नाम के संत रहा करते थे, जो हनुमान जी के परम भक्त थे.मान्यता के अनुसार, एक समय वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए. लेकिन उन्होंने मुश्किल समय में भी हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी. भक्तों का विश्वास है कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर रोगमुक्त कर दिया.बस तभी से यहां ‘डॉक्टर हनुमान’ की मान्यता और ज्यादा प्रसिद्ध हो गई.

कैंसर मरीजों की भी लगती है भीड़

इस मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग पहुंचते हैं. खासकर कैंसर से पीड़ित मरीज और उनके परिवार यहां आकर पूजा-अर्चना करते हैं.लोगों का मानना है कि यहां आने से मन को शांति मिलती है और मुश्किल समय में हिम्मत भी बढ़ती है.

 मंगलवार और शनिवार को उमड़ती है भारी भीड़

दंदरौआ धाम अब सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा. उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.खासकर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिलती है. भक्त यहां सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की सुख-शांति और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं.

 आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है यह धाम

दंदरौआ धाम आज करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है. यहां आने वाले लोगों का विश्वास है कि जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब भी भगवान के दरबार से उम्मीद खत्म नहीं होती.यही भरोसा हर दिन हजारों लोगों को इस अनोखे “डॉक्टर हनुमान मंदिर” तक खींच लाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


 
 

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Tags: bhind hanuman templedoctor hanuman storyDoctor Hanuman Temple
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