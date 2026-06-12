Doctor Hanuman Mandir: भारत का इकलौता मंदिर, जहां हनुमान जी डॉक्टर बनकर करते हैं भक्तों का इलाज, रोचक है कथा

Doctor Hanuman Mandir: ये सच है कि, भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है. देश के कोने-कोने में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. लेकिन, कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरौआ धाम में स्थित है. इस मंदिर में भगवान हनुमान को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है और यहां की मूर्ति नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां-

क्या है डॉक्टर हनुमान की कहानी

दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है. माना जाता है कि एक समय यहां शिवकुमार दास नाम के एक साधु रहते थे जो कैंसर से पीड़ित थे. वे हनुमान जी के परम भक्त थे और रोज़ाना मंदिर में उनकी पूजा करते थे. एक दिन हनुमान जी ने डॉक्टर के रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनकी बीमारी ठीक कर दी. तभी से इस मंदिर में हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाने लगा.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा?

मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में हनुमान जी डॉक्टर के रूप में प्रकट होकर भक्तों का इलाज करते हैं. कहा जाता है कि, जो लोग लंबे समय से बीमार होते हैं और कहीं से राहत नहीं मिलती, वे यहां आकर प्रार्थना करते हैं. कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहां आने के बाद अचानक राहत मिली. वहीं, कुछ श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि उन्हें सपने में हनुमान जी डॉक्टर के रूप में दिखाई देते हैं.

नृत्य करती मूर्ति प्रतीत होने का रहस्य

300 साल पहले हनुमानजी की यह मूर्ति नीम के पेड़ से छिपी थी. पेड़ को काटने पर गोपी वेषधारी हनुमान जी की ये प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी. तब से मूर्ति की पूजा-अर्चना शुरू की गई. यह मूर्ति नृत्य करती हुई मुद्रा में है जो भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती है. कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति वास्तव में नृत्य करती है जबकि कुछ इसे केवल एक भ्रम मानते हैं. हालांकि इस रहस्य का आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है.

मंदिर से जुड़ी भक्तों की अटूट श्रद्धा

दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान मंदिर में भक्तों की अटूट श्रद्धा है. यहां हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं. भक्तों का मानना है कि यहां आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है. डॉक्टर हनुमान मंदिर की महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है. यहां न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं. इस मंदिर ने कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं और यह उनकी आस्था का प्रतीक बन गया है.