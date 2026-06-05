Home > धर्म > हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा

हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा

Hanuman Ji ke Putra Ki Katha: भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है. उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं अपनाया. आजतक हम लोग ऐसा ही लिखते-पढ़ते आए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले बजरंगबली का एक पुत्र भी था और शास्त्रों में उनकी एक शादी का भी उल्लेख मिलता है? तो चलिए हनुमान पुत्र मकरध्वज के बारे में जानते हैं-

By: Lalit Kumar | Last Updated: June 5, 2026 1:59:18 PM IST

क्या आप जानते हैं, हनुमान जी के पुत्र और पत्नी का नाम? (Canva)
क्या आप जानते हैं, हनुमान जी के पुत्र और पत्नी का नाम? (Canva)


Hanuman Ji ke Putra Ki Katha: भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है. उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं अपनाया. आजतक हम लोग ऐसा ही लिखते-पढ़ते आए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बजरंगबली का एक पुत्र भी था और शास्त्रों में उनकी एक शादी का भी उल्लेख मिलता है? पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं, वानर स्वरूप, ऊंची कद-कांठी और बिलकुल हनुमान जैसा ही महान योद्धा. नाम है मकरध्वज है, जिसे बाद में हनुमान जी अपना लिया था. ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना विवाह और गृहस्थ जीवन के उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? किसके गर्भ से मकरध्वज ने लिया था जन्म? तो चलिए आज हनुमान पुत्र मकरध्वज के बारे में जानते हैं-

किसके गर्भ में जन्मा हनुमान पुत्र मकरध्वज

बाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज में प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरी लंका को अपनी पूंछ से जला दिया, तो लंका धू-धू कर जल उठी. लंका दहन के बाद हनुमानजी को आग की तपिश का अहसास हुआ. इस तपिश ने हनुमान जी के शरीर पर पसीना ला दिया था. जब हनुमान जी अपनी पूछ में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र पहुंचे तो उनके शरीर से पसीने के एक बड़ी-सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी. इस बूंद को वहां मौजूद एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर निगल लिया. 

You Might Be Interested In

मछली बनी मां, गर्भ में पलने लगा जीव

यही पसीने की बूंद मछली के उदर में जाकर एक शरीर में बदल गई. मतलब वह मछली गर्भवती हो गई. बता दें कि, वह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक अप्सरा थी जिसे एक श्राप के कारण मछली बनना पड़ा था. इस तरह हनुमान जी के तेज और पसीने की बूंद से उस मछली के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ. ये बालक कोई और का नहीं, बल्कि मकरध्वज का था.

अहिरावण ने पाताल पुरी का बना दिया रक्षक

बात उस समय की है, असुरराज अहिरावण के सेवक समुद्र किनारे किसी शिकार के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक विशाल मछली को देखा और उसे पकड़ लिया. इसके बाद जब उन्होंने उस मछली का पेट चीर के देखा तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला. यह देख सभी अचंभित हुए और बिना देर किए अहिरावण के पास लेकर पहुंच गए. अहिरावण ने उसके बल को भांपते हुए पाताल पुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया. बाद में यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज कहलाया.

राम-लक्षण के अपहरण का मकरध्वज से कनेक्शन

उस वक्त भगवान राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था. कोई भी योद्धा हार मानने को तैयार नहीं था. इसपर रावण ने अहिरावण को राम-लक्षण के अपहरण का आदेश दिया. इस पर अहिरावण ने बिना किसी देरी के राम और लक्षण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताक लोक ले गया. जहां द्वारपाल के रूप में हनुमान पुत्र मकरध्वज मौजूद थे. अपहरण की खबर किसी भी वानर सेना को नहीं थी, लेकिन यह बात रावण के भाई विभीषण जानते थे. विभीषण की सूचना पर हनुमान जी बिना किसी देरी के पाताल लोक पहुंच गए. 

मकरध्वज का परिचय सुन क्रोधित हुए हनुमानजी

पाताल लोक पहुंचे हनुमानजी देखते हैं कि पाताल के द्वार पर एक वानर खड़ा है. यह देख वे आश्चर्यचकित हुए और उससे उसका परिचय पूछा. इस पर उसने कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं. पवनपुत्र मकरध्वज का परिचय सुन क्रोधित हो गए. कहा, दुष्ट! मैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान हूं. फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम सुना तो मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया. उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई. कुछ समय लेते हुए हनुमान जी भी मान गए कि वह उनका ही पुत्र है. लेकिन यह कहकर कि वे अभी प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को लेने आए हैं.

हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा

पाताल लोक में पिता-पुत्र का महासंग्राम

हनुमान जी मकरध्वज से परिचय पाकर पाताल लोक जाने के लिए निश्चिंत हो गए. उन्हें लगा अब उन्हें मकरध्वज अंदर जाने के लिए नहीं रोकेगा. जैसे ही वे पाताल लोक के द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज ने उनका मार्ग रोकते हुए कहा- पिताश्री! आप ये क्या कर रहे हैं. यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूं. इसलिए आप अन्दर नहीं जा सकते. हनुमानजी ने मकरध्वज को खूब समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा. इसपर पिता और पुत्र में य़ुद्ध शुरू हो गया. इसके बाद भी वह नहीं माना तो हनुमान जी उसे अपनी पूछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए. हनुमानजी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम-लक्ष्मण की बलि देने वाला था. कहा जाता है कि, हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गईं थीं. तब हनुमानजी देवी-रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए थे.

अहिरावण की तलवार से ही किया था उसका वध

अहिरावण जैसे ही चामुंडा देवी मंदिर में आया और पूजा-अर्चना करके जैसे ही उसने राम-लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही जोरदार गर्जन के साथ हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया. इसके बाद उन्होंने राम-लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया. तब श्रीराम ने पूछा-“हनुमान! तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है. इसे खोल दो. हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया.

श्रीराम ने द्वारपाल से बना दिया पाताल का राजा

हनुमान जी ने जब श्रीराम को मकरध्वज का परिचय दिया तो उसने प्रभु के समक्ष सिर झुका लिया. इसके बाद श्रीराम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया. कहा, भविष्य में वह अपने पिता की तरह ही दूसरों की सेवा करे. यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया. तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए.

क्या हनुमान जी ने विवाह भी किया था? 

शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी का एक विवाह भी हुआ था. सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु माना जाता है. हनुमान जी को सूर्य देव से नौ दिव्य विद्याएं सीखनी थीं, जिनमें से 5 विद्याएं तो उन्होंने सीख लीं, लेकिन बाकी की 4 विद्याएं केवल एक विवाहित पुरुष ही सीख सकता था. ऐसे में सृष्टि के नियम और विद्या की पूर्णता के लिए हनुमान जी को सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह करना पड़ा.

विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कैसे?

विवाह के तुरंत बाद ही सुवर्चला वापस अपनी तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने अपनी बची हुई विद्याएं ग्रहण कीं. हनुमान जी ने कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं जिया और न ही शारीरिक संबंध बनाए. वे सदैव तपस्वी और मर्यादा के मार्ग पर रहे, इसीलिए विवाह के बाद भी उन्हें हमेशा परम बाल ब्रह्मचारी ही पूजा जाता है.

Tags: DharmLord HanumanRamayana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा
हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा
हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा
हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर किस स्त्री के गर्भ से जन्मा उनका पुत्र, जो पाताल लोक का बनाया गया राजा