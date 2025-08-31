Home > धर्म > तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप

तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप

Tulsi Plant: तुलसी के पास कुछ चीजें रखना भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर घर की सुख-समृद्धि पर पड़ता है। साथ ही धन हानी का खतरा भी बढ़ जाता है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 31, 2025 15:33:31 IST

Tulsi Plant
Tulsi Plant

Tulsi Plant Vastu Tips : हिंदू धर्म में तुलसी का काफी ज्यादा महत्व होता है। इन्हें मां तुलसी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह काफी पवित्र मानी जाती हैं। इसके साथ ही तुलसी स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी काफी अच्छा स्त्रोत है। घर में तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध बनाता है। तुलसी परिवार में सुख-समृद्धि को बनाए रखती हैं। इसी कारण तुलसी के पौधे के पास कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। वरना आपकों धन हानी से गुजरना पड़ सकता है। यहां तर की आप कंगाल भी हो सकते हैं। 

कचरा- तुलसी के पास कचरा और गंदगी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा साफ-सुथरी जगह में रखा जाना चाहिए। वरना इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आपकों धन के नुकसान से भी गुजरना पड़ सकता है।

जूते-चप्पल रखें दूर-  तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते-चप्पल को नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को भगवान के रूप में देखा जाता है। आसा करने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जूते-चप्पल तुलसी के पास रखना अशुभ माना जाता है। 

लोहे की चीजें- लोहे की चीजें भी तुलसी के पौधे से दूर रखनी चाहिए। इससे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही घर की समृद्धि में कमी भी हो जाती है। 

सुखे हुए पेड़-पौधे- तुलसी के पास कभी भी सूखे पौधे या फिर कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। तुलसी हमेशा साफ सुथरे और हरे-भरे वातावरण में रखना चाहिए। 

तामसिक-मांसाहारी भोजन- तुलसी के पास मांसाहारी भोजन रखने से पाप लगता है। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यह धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाता है।

शराब या नशे की वस्तुएं- शराब या नशे से जुड़ी कोई भी चीजें तुलसी के पौधे से दूर रखना चाहिए। इससे माता तुलसी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से दरिद्रता और कलह का घर में बढ़ जाता है।

 बीवी के इशारों पर चलते हैं इस मूलांक के लड़के, हर फैसले में पत्नी की चलती है मर्जी, जानें कैसी होती है इनकी लव लाइफ!

टूटी मूर्तियां- तुलसी के पौधे के पास भूल से भी मूर्तियां, दीपक या फिर अन्य पूजा सामग्री रखना अशुभ होता है। साथ ही इससे घर में पैसों की कमी हो जाती है।  

कुंडली में ये योग और ग्रह बन सकते हैं अकाल मृत्यु के संकेत, तुरंत करें उपाय

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है। 

Tags: tulsi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?