तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, छिन सकता है घर का सुख-चैन, पाई-पाई को तरस जाएंगे आप

Tulsi Plant Vastu Tips : हिंदू धर्म में तुलसी का काफी ज्यादा महत्व होता है। इन्हें मां तुलसी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह काफी पवित्र मानी जाती हैं। इसके साथ ही तुलसी स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी काफी अच्छा स्त्रोत है। घर में तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध बनाता है। तुलसी परिवार में सुख-समृद्धि को बनाए रखती हैं। इसी कारण तुलसी के पौधे के पास कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। वरना आपकों धन हानी से गुजरना पड़ सकता है। यहां तर की आप कंगाल भी हो सकते हैं।

कचरा- तुलसी के पास कचरा और गंदगी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा साफ-सुथरी जगह में रखा जाना चाहिए। वरना इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आपकों धन के नुकसान से भी गुजरना पड़ सकता है।

जूते-चप्पल रखें दूर- तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते-चप्पल को नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को भगवान के रूप में देखा जाता है। आसा करने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जूते-चप्पल तुलसी के पास रखना अशुभ माना जाता है।

लोहे की चीजें- लोहे की चीजें भी तुलसी के पौधे से दूर रखनी चाहिए। इससे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही घर की समृद्धि में कमी भी हो जाती है।

सुखे हुए पेड़-पौधे- तुलसी के पास कभी भी सूखे पौधे या फिर कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। तुलसी हमेशा साफ सुथरे और हरे-भरे वातावरण में रखना चाहिए।

तामसिक-मांसाहारी भोजन- तुलसी के पास मांसाहारी भोजन रखने से पाप लगता है। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यह धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाता है।

शराब या नशे की वस्तुएं- शराब या नशे से जुड़ी कोई भी चीजें तुलसी के पौधे से दूर रखना चाहिए। इससे माता तुलसी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से दरिद्रता और कलह का घर में बढ़ जाता है।

टूटी मूर्तियां- तुलसी के पौधे के पास भूल से भी मूर्तियां, दीपक या फिर अन्य पूजा सामग्री रखना अशुभ होता है। साथ ही इससे घर में पैसों की कमी हो जाती है।

