Diwali Pushya Nakshatra 2025: दीवाली से पहले पुष्य नक्षत्र 2025 में कब करें सोना और वाहन की खरीदारी

Diwali 2025: दिवाली से पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र हमेशा से खास महत्व रखता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर माह पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन दीपावली से ठीक पहले पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस बार वर्ष 2025 में यह नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर को रहेगा, जो धन-समृद्धि प्राप्ति और खरीदारी के लिहाज से उत्तम समय है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 16, 2025 4:32:08 PM IST

इन दिनों में सोना-चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, बहीखाता और त्योहारों की तैयारियों से जुड़ी खरीदारी करना लाभकारी बताया गया है.यही कारण है कि लोग दिवाली से पूर्व इस खास तिथि का इंतजार करते हैं.

शुभ मुहूर्त

14 अक्टूबर 2025 – सुबह 11:54 बजे से पूरी रात तक

15 अक्टूबर 2025 – सुबह 6:22 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

साथ ही चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार रहेगा –

प्रातः काल (चर, लाभ, अमृत): 11:54 AM – 01:33 PM

अपराह्न (शुभ): 03:00 PM – 04:26 PM

सायंकाल (लाभ): 07:26 PM – 09:00 PM

रात्रि (शुभ, अमृत, चर): 10:33 PM – 03:14 AM (15 अक्टूबर)

दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का महत्व

पुष्य नक्षत्र को मां लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र माना गया है. इसलिए इस दिन सोना या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करने के समान समझा जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस दिन खरीदा गया सोना-चांदी या संपत्ति लंबे समय तक सुख-समृद्धि और स्थायी धनलाभ का कारण बनता है.

इसी वजह से दीपावली से पहले के पुष्य नक्षत्र और धनतेरस दोनों को स्वर्ण एवं निवेश की दृष्टि से सबसे पावन अवसर माना जाता है. इस दिन की गई खरीदारी से घर में सकारात्मकता और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थाई रूप से बना रहता है.

