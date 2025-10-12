Diwali 2025 Shubh Muhurat: जाने धनतेरस से दिवाली तक खरीदारी के 10 शुभ मुहूर्त, इन दिनों में की गई खरीद लाएगी घर में लक्ष्मी का वास

Diwali 2025: इस साल धनतेरस का शुभ त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोना, चांदी या नई वस्तुएं खरीदने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है. साथ ही, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की कृपा भी बनी रहती है. हालांकि, इस साल दिवाली तक धनतेरस के अलावा खरीदारी के लिए कुल 10 शुभ मुहूर्त होंगे. ज्योतिषियों का कहना है कि इन शुभ मुहूर्तों में खरीदारी का उतना ही महत्व होगा जितना धनतेरस का.

20 अक्टूबर (Diwali 2025 Shubh Muhurt) तक कई शुभ योग बनेंगे

हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली तक सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त रहेंगे. ये शुभ योग इन तिथियों को विशेष बना रहे हैं. इसलिए, यदि आप किसी कारणवश धनतेरस पर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन शुभ योगों से युक्त तिथियों पर खरीदारी कर सकते हैं.

नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र, 14 अक्टूबर (Diwali 2025 Pushya Nakshatra)

ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें पुष्य नक्षत्र को राजा माना जाता है. इसे धन, समृद्धि और यश का प्रतीक माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में घर, वाहन, संपत्ति खरीदना या कोई बड़ा निवेश करना बहुत शुभ होता है. अगर आप दिवाली से पहले सोना, चाँदी, वाहन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप 14 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर ऐसा कर सकते हैं. ऐसी भी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था. इसलिए, आप इस दिन दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं.

दिवाली (Diwali 2025 Shubh Muhurt) से पहले इन तारीखों पर कर सकते हैं खरीदारी

मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 – द्विपुष्कर योग

बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 – रवि योग

शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 – सर्वार्थ सिद्धि योग

शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 – सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग

रविवार, 12 अक्टूबर 2025 – रवि योग

मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 – पुष्य नक्षत्र

शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 – सिद्धि राज योग

शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 – धन त्रयोदशी (धनतेरस)

रविवार, 19 अक्टूबर 2025 – अमृत सिद्धि योग

सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 – सर्वार्थ सिद्धि योग

दिवाली 2025 पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा (Sarvarth Siddhi Yog Diwali 2025)

यह दिवाली सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी. इसलिए, दिवाली पर खरीदारी करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है. सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है. ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ समय में किया गया कोई भी कार्य सफल होने की प्रबल संभावना रखता है. इसलिए, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने, संपत्ति खरीदने या कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो दिवाली एक बहुत ही शुभ दिन है.

