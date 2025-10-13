Home > धर्म > दिवाली शॉपिंग की बना ली है लिस्ट, तो इस शुभ योग में करें खरीदारी, यहां जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

दिवाली शॉपिंग की बना ली है लिस्ट, तो इस शुभ योग में करें खरीदारी, यहां जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

Diwali Shubh Yog: दीवाली से पहले खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको इस शुभ योग में खरीदारी करना चाहिए, ऐसा करना बेहद शुभ होगा. चलिे जानते हैं, दिवाली से पहले खरीदारी के लिए कौन सा दिन होने वाला है बेहद शुभ

By: chhaya sharma | Published: October 13, 2025 10:06:13 PM IST

Diwali Shopping
Diwali Shopping

Diwali 2025: कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती हैं. दिवाली से पहले ही लोग अपने घर को सजाने के लिए और रिश्तेदारों को तोहफा देने के लिए खरीदारी करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहां आपको ऐसे शुभ योग के बारे में बताया गया हैं, जो दिवाली से पहले पड़ रहा है और इस योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. चलिए जानते हैं यहां कब और किस करें दिवाली की खरीदारी.

इस शुभ योग में करें दिवाली की खरीदारी

वैदिक पंचांग के अनुसार, दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुष्य नक्षत्र में खरीदी करने से, विशेष फल की प्राप्ति होती है. पुष्य नक्षत्र कल यानी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 11:10 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. इसके अलावा कल यानी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन सिद्धि योग और बुधवार को साध्य योग पड़ रहा है, जो अपने आप में बेहद शुभसंयोग बनेगा. ऐसे में इस योग और नक्षत्र में दिवाली की खरीदारी आपके लिए बेहद ज्यादा शुभ हो सकती हैं. 

पुष्य नक्षत्र का महत्व?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है और जब यह नक्षत्र मंगलवार या बुधवार के दिन पड़ता है, तो यह बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि जब आप इस नक्षत्र में किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, तो वह आपको बेहद शुभ फल देती है. साथ ही इससे आपके जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

शुभ योग में जरूर खरीदें ये चीजें

पुष्य नक्षत्र शनि से जुड़ा है, इसलिए कल यानी 14 अक्टूबर के दिन शनि से संबंधित जैसे नए वाहन, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कार खाना, नई फैक्ट्री, नई दुकान का शुभारंभ, वस्त्र, सोफा सेट, बर्तन, पेट्रोल पंप और रासायनिक बाजार आदि में निवेश करना या फिर खरीदारी बेहद लाभदायक होती है. शनि और बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण योग में की गई खरीदी  समृद्धि का कारण बनेगा.
 
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: diwali, Diwali Shopping List, diwali 2025, Diwali Shopping
दिवाली शॉपिंग की बना ली है लिस्ट, तो इस शुभ योग में करें खरीदारी, यहां जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

