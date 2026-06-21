Home > धर्म > Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में

Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में

Dhumavati Jayanti 2026: इस साल 22 जून 2026 को मां धूमावती की  जयंती मनाई जाएगी.आइए इस आर्टिकल में जानते हैं पूजा विधि, धार्मिक महत्व, मां धूमावती का स्वरूप और भगवान शिव को निगलने की पौराणिक कथा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 6:28:40 PM IST

धूमावती जयंती 2026 कब है?
धूमावती जयंती 2026 कब है?


Dhumavati Jayanti 2026: हिंदू धर्म में दस महाविद्याओं का विशेष महत्व बताया गया है. इन महाविद्याओं में मां धूमावती को सातवीं महाविद्या माना जाता है. उनका स्वरूप अन्य देवियों से काफी अलग और रहस्यमयी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां धूमावती दुख, भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी हैं.
 
हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमावती जयंती मनाई जाती है. वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 22 जून 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन मां धूमावती की विशेष पूजा-अर्चना और साधना करने का विधान है.

धूमावती जयंती 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष धूमावती जयंती 22 जून 2026 को मनाई जाएगी. यह दिन विशेष रूप से तंत्र साधना, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.मान्यता है कि मां धूमावती की उपासना करने से भय, मानसिक तनाव, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है.

मां धूमावती का स्वरूप कैसा है?

मां धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से काफी अलग माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन इस प्रकार मिलता है-
  • श्वेत वस्त्र धारण करती हैं.
  •  उनके बाल खुले रहते हैं.
  •  वे कौए पर सवार रहती हैं.
  •  हाथ में सूप धारण करती हैं.
  •  उनका स्वरूप वैराग्य, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक माना जाता है.
माना जाता है कि मां धूमावती अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.

मां धूमावती जयंती का महत्व

धूमावती जयंती को तंत्र साधना और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन मां की पूजा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है.धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मां धूमावती की आराधना करते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति प्राप्त होती है.

 मां धूमावती से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी. उन्होंने भगवान शिव से भोजन की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शिवजी ने कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा.भूख इतनी अधिक थी कि माता पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया. इसके बाद भगवान शिव उनके शरीर से धुएं के रूप में बाहर निकले. शिवजी से अलग होने के कारण माता पार्वती ने विधवा स्वरूप धारण कर लिया.कहा जाता है कि धुएं से प्रकट होने की इस घटना के कारण माता के इस स्वरूप को ‘धूमावती’ कहा गया. तभी से यह स्वरूप तंत्र साधना और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Dhumavati Jayanti 2026Dhumavati Puja VidhiMaa Dhumavati
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘ईथा’ के मराठी मुलगी अवतार में छा गई श्रद्धा!

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026

प्रेग्नेंसी में सुबह पैदल चलने के 5 बड़े फायदे जान...

June 21, 2026

सलमान खान की 6 फ्लॉप फिल्में

June 21, 2026

विजय थलपति की 6 सुपरहिट फिल्में

June 21, 2026
Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में
Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में
Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में
Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती जयंती कब है? जानिए 10 महाविद्याओं की सातवीं देवी से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में