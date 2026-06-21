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कर्ज और दुश्मनों से परेशान हैं? धूमावती जयंती पर करें ये सरल उपाय; मां की आरती व कवच के जाप भर से भय और बाधाओं से मिलेगी मुक्ति

Dhumavati Jayanti 2026: धूमावती जयंती का दिन आध्यात्मिक साधना और बाधाओं से मुक्ति के लिए विशेष माना जाता है. श्रद्धा और नियमपूर्वक मां धूमावती की पूजा, कवच पाठ और आरती करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है तथा शत्रु, भय और कर्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलने की मान्यता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 21, 2026 7:03:32 PM IST

धूमावती जयंती पर करें ये सरल उपाय
धूमावती जयंती पर करें ये सरल उपाय


Dhumavati Jayanti 2026: धूमावती जयंती का पर्व मां धूमावती की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां धूमावती की विधि-विधान से पूजा, मंत्र जाप, कवच पाठ और आरती करने से शत्रुओं से रक्षा, कर्ज से मुक्ति तथा जीवन की विभिन्न बाधाओं से छुटकारा मिलता है. वर्ष 2026 में धूमावती जयंती 22 जून, सोमवार को मनाई जा रही है. तंत्र साधना और दस महाविद्याओं में विशेष स्थान रखने वाली मां धूमावती अपने भक्तों को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती हैं.
 
मां धूमावती को दस महाविद्याओं में सातवीं महाविद्या माना जाता है. उनका स्वरूप वैराग्य, तप, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है. मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियमपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की परेशानियां कम होती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. धूमावती जयंती के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी, काले तिल और सात्विक सामग्री का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है.
 

धूमावती कवचम् 

श्रीपार्वत्युवाच
 
धूमावत्यर्चनं शम्भो श्रुतम् विस्तरतो मया।
कवचं श्रोतुमिच्छामि तस्या देव वदस्व मे।।1।।
 
श्रीभैरव उवाच
 
शृणु देवि परङ्गुह्यन्न प्रकाश्यङ्कलौ युगे।
कवचं श्रीधूमावत्या: शत्रुनिग्रहकारकम्।।2।।
 
ब्रह्माद्या देवि सततम् यद्वशादरिघातिन:।
योगिनोऽभवञ्छत्रुघ्ना यस्या ध्यानप्रभावत:।।3।।
 
ॐ अस्य श्री धूमावती कवचस्य पिप्पलाद ऋषि: निवृत छन्द:, श्री धूमावती देवता, धूं बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलकं, शत्रुहनने पाठे विनियोग:।।
 
ॐ धूं बीजं मे शिरः पातु धूं ललाटं सदाऽवतु।
धूमा नेत्रयुग्मं पातु वती कर्णौ सदाऽवतु।।1।।
 
दीर्ग्घा तुउदरमध्ये तु नाभिं में मलिनाम्बरा।
शूर्पहस्ता पातु गुह्यं रूक्षा रक्षतु जानुनी।।2।।
 
मुखं में पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्।
सर्वा विद्याऽवतु कण्ठम् विवर्णा बाहुयुग्मकम्।।3।।
 
चञ्चला हृदयम्पातु दुष्टा पार्श्वं सदाऽवतु।
धूमहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा।।4।।
 
प्रवृद्धरोमा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा।
क्षुत्पिपासार्द्दिता देवी भयदा कलहप्रिया।।5।।
 
सर्वाङ्गम्पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी।
इति ते कवचम्पुण्यङ्कथितम्भुवि दुर्लभम्।।6।।
 
न प्रकाश्यन्न प्रकाश्यन्न प्रकाश्यङ्कलौ युगे।
पठनीयम्महादेवि त्रिसन्ध्यन्ध्यानतत्परैः।।7।।
 
दुष्टाभिचारो देवेशि तद्गात्रन्नैव संस्पृशेत्।।8।।
 
।।इति भैरवीभैरवसम्वादे धूमावतीतन्त्रे धूमावतीकवचं सम्पूर्णम्।।
 

देवी धूमावती की आरती 

ॐ जय धूमावती माता, मैया जय धूमावती माता।
तुम हो जगत की स्वामिनी, दुख भय की त्राता॥
 
काक ध्वजा रथ सोहत, सूँप लिए कर में।
भक्तों के सब संकट, दूर करूँ छिन में॥
 
रूप भयानक तेरा, दुष्टों के भयकारी।
भक्तों की हो माता, तुम ही हितकारी॥
 
श्वेत वस्त्र तन सोहे, मस्तक सिन्दूर धरे।
असुरन के दल को तुम, पल में संहारे॥
 
तुम हो आदि शक्ति, विद्या की दाती।
जो जन ध्यान लगावे, उसकी किस्मत जगाती॥
 
उड़द खिचड़ी भोग लगावे, पुष्प चढ़े प्यारे।
शनिवार के दिन जो नर, मन्दिर में आवे॥
 
धूमावती मैया की आरती, जो कोई नर गावे।
तन-मन धन सुख पावे, सब संकट मिट जावे॥
 
ॐ जय धूमावती माता, मैया जय धूमावती माता।
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Dhumavati Jayanti 2026Dhumavati KavachMaa Dhumavati
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