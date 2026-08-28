Home > धर्म > 100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान

100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Mahabharata Interesting Facts: महाभारत में जब कौरव और पांडव आमने-सामने खड़े थे, तब धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक ने अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया. उसका नाम था युयुत्सु. आखिर ऐसा क्या हुआ कि, उसने दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष चुना? उसकी कहानी महाभारत के सबसे दिलचस्प प्रसंगों में से एक है.

By: Lalit Kumar | Published: August 28, 2026 3:43:47 PM IST

Mahabharata story
Mahabharata story


Mahabharata Interesting Facts: महाभारत की कथा में कौरवों की बात आते ही सबसे पहले दुर्योधन और उसके 99 भाइयों का नाम सामने आता है. लेकिन, धृतराष्ट्र के पुत्रों में एक ऐसा भी था, जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही सही और गलत के बीच अपना पक्ष चुन लिया था. यह व्यक्ति था युयुत्सु. युयुत्सु को धृतराष्ट्र का पुत्र बताया गया है, लेकिन उसकी माता गांधारी नहीं थीं. महाभारत की परंपरा के अनुसार, उसकी माता धृतराष्ट्र की एक वैश्य दासी थीं. इसी कारण युयुत्सु का जन्म कौरव परिवार में होते हुए भी उसकी स्थिति अन्य कौरव राजकुमारों से कुछ अलग थी.

बचपन से ही था अलग स्वभाव

कथाओं में युयुत्सु को विवेकशील और धर्मप्रिय बताया गया है. कहा जाता है कि वह दुर्योधन की कई नीतियों से सहमत नहीं था. खासकर पांडवों के प्रति दुर्योधन की शत्रुता और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को वह उचित नहीं मानता था. लाक्षागृह की घटना से लेकर द्रौपदी के अपमान तक, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया. युयुत्सु इन घटनाओं का हिस्सा होते हुए भी दुर्योधन की हर बात का समर्थन करने वाला पात्र नहीं बना.

You Might Be Interested In

युद्ध से पहले लिया बड़ा फैसला

कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों से कहा कि जो व्यक्ति धर्म के पक्ष में जाना चाहता है, वह अपना पक्ष चुन सकता है. इसी अवसर पर युयुत्सु ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर जाने का निर्णय लिया. यह फैसला आसान नहीं था. सामने उसके अपने भाई थे, लेकिन युयुत्सु ने रिश्ते से ज्यादा धर्म को महत्व दिया. महाभारत की कथा में उसे उन चुनिंदा कौरवों में गिना जाता है, जिन्होंने पांडवों का साथ दिया.

100 कौरवों में क्यों नहीं गिना जाता?

अक्सर कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और युयुत्सु उनमें से एक था. लेकिन महाभारत की परंपराओं में उसकी गिनती गांधारी के 100 पुत्रों से अलग की जाती है. गांधारी के 100 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री दुशला थी, जबकि युयुत्सु धृतराष्ट्र का दासी-पुत्र था. यानी वह धृतराष्ट्र का पुत्र और कौरव परिवार का सदस्य था, लेकिन गांधारी से जन्मे 100 कौरवों में शामिल नहीं था.

युद्ध के बाद भी बचा रहा युयुत्सु

कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधिकांश कौरव राजकुमार मारे गए, लेकिन युयुत्सु जीवित बचा. युद्ध के बाद भी उसने पांडवों का साथ निभाया. युधिष्ठिर के शासनकाल में वह उनके विश्वासपात्रों में रहा और हस्तिनापुर की व्यवस्था में योगदान दिया.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान
100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान
100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान
100 कौरवों के बीच था एक ऐसा भाई, जिसने चुना पांडवों का साथ! कौन था धृतराष्ट्र का युयुत्सु? वजह जान रह जाएंगे हैरान