Dhritarashtra coronation: क्यों रुका धृतराष्ट्र का राजतिलक और पांडु बने थे राजा? विदुर के इस तर्क ने बदल दिया था फैसला

Dhritarashtra’s coronation: हस्तिनापुर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जहां महाराज जन्मेजय अपने पूर्वजों की कथा महामुनि वैशंपायन से सुन रहे थे. इसी दौरान ऋषि ने उन्हें महात्मा विदुर के जन्म और उनके जीवन से जुड़े एक गहरे रहस्य का वर्णन किया, जिसने न्याय और धर्म की नई परिभाषा सामने रखी.

शाप के कारण हुआ विदुर का जन्म

महर्षि वैशंपायन ने बताया कि मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को अपने एक अंश से विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा. यही वजह थी कि विदुर का जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ. उन्होंने जीवन भर अन्याय और पाप को देखा और उसका विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध अक्सर अंतिम निर्णय में नहीं बदल पाता था, जो उनके लिए सबसे बड़ा दुख बना.