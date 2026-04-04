Home > धर्म > Dhritarashtra coronation: क्यों रुका धृतराष्ट्र का राजतिलक और पांडु बने थे राजा? विदुर के इस तर्क ने बदल दिया था फैसला

Dhritarashtra coronation: क्यों रुका धृतराष्ट्र का राजतिलक और पांडु बने थे राजा? विदुर के इस तर्क ने बदल दिया था फैसला

Dhritarashtra's coronation: महर्षि वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया कि मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा. विदुर ने जीवन भर न्याय और सत्य का साथ दिया, लेकिन उनके विचार अक्सर अंतिम निर्णय नहीं बन सके. उनकी नीति और धर्मनिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और पीड़ा दोनों बन गई.

By: Ranjana Sharma | Published: April 4, 2026 2:35:15 PM IST

Dhritarashtra coronation: क्यों रुका धृतराष्ट्र का राजतिलक और पांडु बने थे राजा? विदुर के इस तर्क ने बदल दिया था फैसला


Dhritarashtra’s coronation: हस्तिनापुर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जहां महाराज जन्मेजय अपने पूर्वजों की कथा महामुनि वैशंपायन से सुन रहे थे. इसी दौरान ऋषि ने उन्हें महात्मा विदुर के जन्म और उनके जीवन से जुड़े एक गहरे रहस्य का वर्णन किया, जिसने न्याय और धर्म की नई परिभाषा सामने रखी.

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शाप के कारण हुआ विदुर का जन्म

महर्षि वैशंपायन ने बताया कि मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को अपने एक अंश से विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा. यही वजह थी कि विदुर का जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ. उन्होंने जीवन भर अन्याय और पाप को देखा और उसका विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध अक्सर अंतिम निर्णय में नहीं बदल पाता था, जो उनके लिए सबसे बड़ा दुख बना.

मंत्री बनने के बाद बढ़ा कष्ट

विदुर का दुख उनके मंत्री बनने के बाद और गहरा हो गया. इस पर राजा जन्मेजय ने आश्चर्य जताया कि मंत्री बनने से तो उनका मान बढ़ा होगा. इस पर वैशंपायन ने स्पष्ट किया कि जन्म नहीं, बल्कि व्यक्ति के सिद्धांत और नैतिकता ही उसकी असली पहचान होते हैं. विदुर के लिए उनका धर्म और न्याय के प्रति समर्पण ही उनके दुख का कारण बना.

कुरुवंश में जन्मे तीनों पुत्रों की विशेषताएं

सत्यवती के प्रयासों से कुरुवंश को तीन पुत्र मिले-धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर. धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु रोगी थे, जबकि विदुर सबसे स्वस्थ और बुद्धिमान थे. उनके जन्म से राज्य में सुख-समृद्धि आई और हर ओर खुशहाली छा गई. तीनों कुमारों ने समय पर शिक्षा प्राप्त की और अस्त्र-शस्त्र, नीति और शास्त्रों में दक्षता हासिल की. धृतराष्ट्र बलशाली थे, पांडु धनुर्विद्या में निपुण थे और विदुर धर्म, न्याय और नीति के ज्ञाता बने.

राजतिलक के समय लिया गया बड़ा फैसला

जब राजतिलक का समय आया, तो पहले धृतराष्ट्र को राजा बनाने का विचार हुआ. लेकिन विदुर ने तर्क दिया कि राजा का शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है. उनके इस तर्क के बाद पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया. राजतिलक के बाद धृतराष्ट्र को प्रधान सभासद और विदुर को मंत्री बनाया गया. विदुर हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा भी बनी, क्योंकि उनकी स्पष्टवादिता के कारण वे कभी सभी के प्रिय नहीं बन सके.

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Tags: dhritarashtra coronationvidur policy
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