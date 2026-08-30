Home > धर्म > धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 3 अंगुल चलता था ऊपर! ‘नरो वा कुंजरो वा’ बोलते ही क्यों छिना ये दिव्य वरदान, रोचक है रहस्य

धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 3 अंगुल चलता था ऊपर! ‘नरो वा कुंजरो वा’ बोलते ही क्यों छिना ये दिव्य वरदान, रोचक है रहस्य

Mahabharat Story: महाभारत की कथा में धर्म और सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है. पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था और उनके सत्यव्रत की चर्चा स्वयं देवताओं तक होती थी. धार्मिक मान्यताओं में एक बेहद रोचक प्रसंग मिलता है कि, युधिष्ठिर का रथ युद्ध के दौरान जमीन को छूता ही नहीं था, बल्कि करीब तीन अंगुल ऊपर हवा में चलता था. जानिए इसके पीछे की वजह-

By: Lalit Kumar | Published: August 30, 2026 12:19:23 PM IST

Yudhishthir Rath Story
Yudhishthir Rath Story


Mahabharat Story: महाभारत की कथा में धर्म और सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है. पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था और उनके सत्यव्रत की चर्चा स्वयं देवताओं तक होती थी. धार्मिक मान्यताओं में एक बेहद रोचक प्रसंग मिलता है कि, युधिष्ठिर का रथ युद्ध के दौरान जमीन को छूता ही नहीं था, बल्कि करीब तीन अंगुल ऊपर हवा में चलता था. इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उनके पैर भी धरती पर निशान नहीं छोड़ते थे. लेकिन, कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा भी क्षण आया, जब धर्मराज को विजय के लिए ऐसे शब्द बोलने पड़े, जिसमें पूरा सच नहीं था. इसके बाद उनके रथ का जमीन पर आ जाना सत्य की उस शक्ति से जुड़ी कथा के रूप में बताया जाता है. अब सवाल है कि आखिर, युधिष्ठिर का रथ हवा में क्यों चलता था? किन शब्दों की वजह से छिना यह दिव्य वरदान? पढ़िए महाभारत की यह रोचक कथा-

सत्य के कारण हवा में चलता था रथ?

धार्मिक कथाओं के अनुसार,युधिष्ठिर बचपन से ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे. उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा. इसी सत्यनिष्ठा के कारण उनके रथ को लेकर यह मान्यता प्रचलित हुई कि वह धरती से कुछ ऊपर चलता था. यह प्रसंग मुख्यतः लोकप्रिय धार्मिक मान्यता और कथा-परंपरा में मिलता है. इसे महाभारत के मूल पाठ में उसी रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है.

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जब युद्ध में सामने आया सबसे कठिन सवाल

कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य पांडव सेना के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे. जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें रोकना बेहद कठिन माना जा रहा था. तब श्रीकृष्ण ने ऐसी रणनीति बनाई, जिससे द्रोणाचार्य को शस्त्र त्यागने के लिए विवश किया जा सके. इसी दौरान भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया. इसके बाद युद्धभूमि में यह बात फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है. द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा की चिंता हुई और उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी सच्चाई पूछी.

युधिष्ठिर बोले- ‘नरो वा कुंजरो वा’

युधिष्ठिर सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए द्रोणाचार्य को विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोलेंगे. युधिष्ठिर ने कहा- ‘अश्वत्थामा हतः…’ यानी अश्वत्थामा मारा गया है. इसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा- ‘नरो वा कुंजरो वा’, अर्थात वह मनुष्य था या हाथी, यह स्पष्ट नहीं है. कथा के अनुसार,  श्रीकृष्ण ने उसी समय शंख-नगाड़ों का शोर करवा दिया, जिससे द्रोणाचार्य को वाक्य का अंतिम हिस्सा सुनाई नहीं दिया. उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु मान ली और शस्त्र त्याग दिए.

जमीन पर आ गया धर्मराज का रथ!

यही वह क्षण था, जब युधिष्ठिर के रथ को लेकर प्रसिद्ध मान्यता में बड़ा बदलाव आया. कहा जाता है कि आधा सच बोलने के बाद उनका रथ, जो अब तक जमीन से ऊपर चलता था, धरती को छू गया. मतलब साफ है कि, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि आचरण की कसौटी भी है. युधिष्ठिर ने सीधे झूठ नहीं बोला था, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अस्पष्टता थी, जिसका उद्देश्य द्रोणाचार्य को भ्रमित करना था. यही वजह थी कि उनको मिला यह दिव्य वरदान छिन गया.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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