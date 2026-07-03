रहस्यमयी है गढ़वाल की धारी देवी मंदिर, उत्तराखंड की मानी जाती हैं रक्षक, दिन में तीन बार बदलता है उनका स्वरूप

Dhari Devi temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. उत्तराखंड की देवभूमि में ऐसे कई मंदिर हैं. इन्हीं में से एक है गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर, जिसे उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है. अलकनंदा नदी के बीच स्थित यह मंदिर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां विराजमान देवी की अद्भुत मान्यताओं के कारण भी देश-विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है. जानिए, मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं-

मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धारी देवी को मां काली का स्वरूप माना जाता है. कहा जाता है कि किसी समय भारी बाढ़ के दौरान देवी की मूर्ति बहकर धारी गांव के पास पहुंची थी. उसी रात गांव के एक व्यक्ति को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपनी प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्देश दिया. इसके बाद यहां मंदिर का निर्माण कराया गया और तभी से देवी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

दिन तीन बार बदलता है देवी का स्वरूप

धारी देवी मंदिर की सबसे रहस्यमयी मान्यता यह है कि माता का स्वरूप दिन में तीन बार बदलता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सुबह देवी कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं. हालांकि यह आस्था और धार्मिक विश्वास का विषय है, लेकिन इसी मान्यता के कारण इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है.

उत्तराखंड की रक्षा करती हैं मां धारी देवी

स्थानीय लोगों का मानना है कि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं और चारधाम यात्रा की भी संरक्षक देवी हैं. यही वजह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले अनेक श्रद्धालु पहले धारी देवी के दर्शन करना शुभ मानते हैं. मान्यता है कि देवी की कृपा से यात्रा सुरक्षित और सफल होती है.

केदारनाथ आपदा के दौरान चर्चा में रहा यह मंदिर

धारी देवी मंदिर वर्ष 2013 की भीषण केदारनाथ आपदा के दौरान भी चर्चा में आया था. कई लोगों का मानना है कि आपदा से कुछ समय पहले मंदिर की प्रतिमा को स्थानांतरित किए जाने के बाद यह प्राकृतिक त्रासदी हुई. हालांकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह घटना आज भी स्थानीय लोककथाओं और धार्मिक चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है.

अलकनंदा नदी के मध्य बना है यह मंदिर

अलकनंदा नदी के मध्य बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण किया गया है, जहां से श्रद्धालु प्राकृतिक सौंदर्य के बीच माता के दर्शन करते हैं. धार्मिक आस्था, रहस्यमयी मान्यताओं और मनमोहक प्राकृतिक वातावरण का अद्भुत संगम धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठों में शामिल करता है. यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.