Sagittarius September Monthly Plan: धनु राशि वालों को मदद का मिलेगा सुख, घर-परिवार से जुड़े पूरे होंगे सपने

Sagittarius September Monthly Plan, Dhanu Rashifal:इस माह धनु राशि वाले रिलैक्स फील करेंगे। मदद मिलेगी और आप भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। मन में जो भी अज्ञात भय था उसमें राहत मिलेगी।आइए जानते है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से इस माह धनु राशि के राशिफल के बारे में विस्तार से ...

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 2, 2025 09:26:03 IST

Sagittarius September Monthly Plan, Dhanu Rashifal: इस माह धनु राशि वाले रिलैक्स फील करेंगे। मदद मिलेगी और आप भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। मन में जो भी अज्ञात भय था उसमें राहत मिलेगी। कर्म व धर्म दोनों से लाभ होगा। जल्दबाजी के काम आपको परेशानी की ओर ले जा सकते हैं, माह मध्य से ऑफिशियल कार्यभार बढ़ेगा और बॉस की निगाह आप पर होगी। इस माह युवा वर्ग विवाह की तैयारी कर सकते हैं। घर से संबंधित सभी लीगली कार्य को पूरा करने में ध्यान देना होगा। बासी भोजन के सेवन से दूरी बनाकर रखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित होगा। चलिए जानते है कैसा होगा धनु राशि वालों का सितंबर माह। 

धनु राशि वालों को सितंबर महीने में लॉन्ग टर्म निवेश कर देने चाहिए, इस समय निवेश करना शुभ रहेगा। नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि यह गलतियों को जन्म दे सकती है। सहकर्मियों की मदद से कामकाज में सफलता मिलेगी। आप भी उनके काम में निस्वार्थ भाव से सहयोग करते  हुए नजर आएंगे। माह की शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। 17 तारीख के बाद से उच्चाधिकारियों का कार्य के प्रति दबाव बढ़ सकता है, टारगेट बेस्ड कार्य करने वालों को भी इस समय कमर कस लेनी चाहिए। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। सामान्य प्रयासों से भी अधिक धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार आता दिखाई दे रहा है, यदि आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो अधीनस्थों की सैलरी समय पर देने का प्रयास करें। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारी को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैनेजमेंट से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रेम संबंध में चल रहे युवाओं के लिए माह अच्छा है, विवाह की तैयारी कर सकते हैं। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, नहीं तो यह अनावश्यक रूप से मनमुटाव का रूप ले सकती है। विद्यार्थी वर्ग इधर-उधर की बातों में उलझने के बजाए, पढ़ाई पर फोकस करें। पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा, आप जो भी याद करेंगे उसे याद रखने में कठिनाई होगी इसलिए लिख-लिख कर प्रयास करना बेहतर होगा। घर के पुनर्निर्माण के लिए समय उपयुक्त है। यदि घर की नींव कमजोर हो रही है, तो उसे नजर अंदाज न करते हुए तत्काल रूप से ठीक करा लें। भूमि, मकान और वाहन आदि को लेने का सपना पूरा हो सकता है। पितृ पक्ष में किसी गरीब परिवार को अनाज का दान करें। जिन लोगों का  लीगली काम रुका हुआ है उसे इस नवरात्रि पूरा कर ले। घर में थोड़ी-बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, जिसे प्रसन्नचित होकर सुलझाना होगा। कुल में जमीन-जायदाद को लेकर विवाद की आशंका है। बड़ी बीमारी को लेकर अलर्ट रहें। जिन लोगों को शुगर है वह अपने खान-पान पर संयम रखें और नियमित तौर पर जांच कराते रहे। बैली फैट न बढ़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। रात को हल्का भोजन करें और संभव हो तो स्किप कर दें। बासी भोजन आदि से परहेज करना है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हृदय रोगियों को पूरे माह सतर्क रहने की सलाह है, यदि आपने खुद को ठीक नहीं रखा तो आने वाले दिनों में यह समस्या बढ़ सकती है।

