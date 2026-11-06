Dhanteras Shubh Muhurat: धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ घड़ी कौन सी? सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का सही समय जानेंv

Dhanteras Shubh Muhurat: धनतेरस 2026 आज, शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाया जाएगा, जिससे पांच दिन का दिवाली त्योहार शुरू हो जाएगा. नई खरीदारी के लिए सबसे शुभ मौकों में से एक माना जाने वाला धनतेरस पारंपरिक रूप से सोना, चांदी, ज्वेलरी, गाड़ी, बर्तन और दूसरी कीमती चीजें खरीदने से जुड़ा है. कई परिवारों का मानना ​​है कि इस दिन घर में नई चीजें लाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, खुशहाली और अच्छी किस्मत आती है. अगर आप सोना, चांदी के सिक्के, नई कार, टू-व्हीलर या घर के बर्तन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी का शुभ समय जानने से आपको अपनी खरीदारी की प्लानिंग करने में मदद मिल सकती है. यहां धनतेरस 2026 शुभ मुहूर्त, सोना और चांदी खरीदने का समय, और शहर के हिसाब से लक्ष्मी-कुबेर पूजा के समय के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए.

कब शॉपिंग करें और कब पूजा करें

द्रिक पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे खत्म होगी. नई दिल्ली के लिए, प्रदोष काल, जिसे शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, लगभग 5:32 PM से 8:09 PM तक है, और धनतेरस पूजा का मुहूर्त लगभग 6:02 PM से 7:57 PM तक है. समय हर शहर में अलग-अलग होता है, इसलिए लोकल पंचांग देखें या अपने परिवार के पुजारी से पूछें. अगर आप शाम को शॉपिंग नहीं कर सकते, तो चिंता न करें. कई परिवार दिन में पहले ही खरीदारी कर लेते हैं, और सही समय से ज़्यादा इरादा मायने रखता है.

धनतेरस 2026 सोना और चांदी खरीदने का मुहूर्त

धनतेरस से जुड़ी सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक सोना और चांदी खरीदना है. लोग धन, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक के रूप में सोने के गहने, सिक्के, चांदी के बर्तन और दूसरी कीमती धातु की चीजें खरीदते हैं. सोना खरीदने का शुभ समय 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 7 नवंबर को सुबह 6:37 बजे तक रहेगा. 6 नवंबर को खरीदारी के लिए कुछ शुभ चौघड़िया समय ये हैं:

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चौघड़िया खरीदारी का शुभ समय

सुबह 10:30 AM से 10:43 AM

शुभ 12:05 PM से 1:27 PM

चर 4:11 PM से 5:33 PM

लाभ 8:49 PM से 10:27 PM