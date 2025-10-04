Dhanteras 2025: धनतेरस पर सोना-चांदी ही नहीं, इन चीजों को खरीदना होता है शुभ!

Dhanteras 2025 Ka Mehtav: धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इसका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है. इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इसे स्वास्थ्य और आयु वृद्धि से भी जोड़ा जाता है. वहीं, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएँ खरीदने की परंपरा है. माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ें घर में स्थायी सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं. यह दिन न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है.

सोना-चांदी की खरीद

धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा बहुत प्राचीन है. इसे घर में लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है. यदि सोना-चांदी खरीदना संभव न हो तो सिक्के या छोटे गहनों की खरीदारी भी की जा सकती है.

बर्तन

इस दिन तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ होता है. मान्यता है कि इससे घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती. ध्यान रखें कि बर्तन खाली न लाएं, उसमें मिठाई या अनाज भरकर घर लाएं.

झाड़ू

वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर झाड़ू खरीदना विशेष लाभकारी माना जाता है. झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक है. इसे घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान

आधुनिक समय में लोग धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीदते हैं. मान्यता है कि इस दिन नया सामान लाना उन्नति और प्रगति का संकेत देता है. यदि आप टीवी, फ्रिज या अन्य कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं, तो यह दिन शुभ है.

दीपक और सजावटी वस्तुएं

धनतेरस से दीपावली का शुभारंभ होता है, इसलिए इस दिन मिट्टी या धातु के दीपक खरीदना विशेष फलदायी माना गया है. साथ ही, घर सजाने की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं.

शंख और मां लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति

धनतेरस पर शंख या मां लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना भी शुभ माना जाता है. दीपावली की रात इनकी पूजा करने से घर में धन और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

धनतेरस का महत्व

धनतेरस की खरीददारी केवल परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था से जुड़ी हुई है. इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाती हैं. इसलिए 2025 के धनतेरस पर केवल सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि उपरोक्त वस्तुओं को खरीदकर अपने जीवन में शुभता और सुख-समृद्धि का आह्वान अवश्य करें.