धनतेरस के दिन जलाएं जाते हैं 13 दीए! वास्तु के अनुसार जानें किस दिशा और समय में दीपक जलाना होगा शुभ

Dhanteras 2025: दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है और हिंदू धर्म के इस खास त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती हैं, यहीं वजह है कि धनतेरस के दिन भी दीये जलाएं जाते हैं. चलिए जानते हैं यहां वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन घर की किस दिशा मे और किस समय दिया जलाना शुभ होता है.

By: chhaya sharma | Published: October 15, 2025 3:15:25 PM IST

Dhanteras 2025: दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास होता है और इस दीपों का त्योहार भी कहा जाता है. दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती हैं. लोग इस दिन से दिवाली मनाना शुरु करते हैं. धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते है और घर में दीए भी जलाते हैं, ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन किस दिशा में और किस समय दिया जलाना शुभ होगा. चलिए जानते हैं यहां वास्तु के अनुसरा 

धनतेरस के दिन घी या तेल किस का दिया जलाया जाता है? 

हिंदू धर्म में दीपक या दीया जलाने का बेहद खास महत्व होता है. कहा जाता है कि दीपक या दीया जलाने के बाद ही कोई भी पूजा शुरु की जाती है और इसी के बाद संपन्न मानी जाती है. वहीं धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने का भी परंपरा होती है, जो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है. दो भी व्यक्ति धनतेरस (Dhanteras 2025) के दिन घर में दीया जलाता है, उसके घर में घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है. ऐसे में धनतेरस के दिन घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. धनतेरस के दिन दीपक कब और किस दिशा में जलाना चाहिए, जानते हैं आगे

धनतेरस के दिन किस समय पर जलाना चाहिए दीपक 

धनतेरस (Dhanteras 2025) के दिन गोधूलि बेला में दीपक जलाना बेहद शुभ होता हैं. गोधूलि बेला यानि न दिन का वक्त और न रात का समय. ढलते सूर्य जब अपनी लालिमा में होता है, उस समय को गोधूलि बेला कहा जाता है. वास्तु के अनुसार इस समय पर दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

और पढ़ें: Dhanteras 2025: 3 दिन बाद है धनतेरस! जानें यहां Silver और Gold खरीदने का शुभ मुहूर्त, भूल न जाएं, अभी करें नोट

धनतेरस के दिन किस दिशा और जगह पर जलाना चाहिए दीपक? 

धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार के साथ-साथ तुलसी के पौधे का पास और घर के मंदिर में घी के दीये जलाने चाहिए. मुख्य द्वार पर घी का दीये जलाने से राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है. दीये की दिशा की बात करें, तो धनतेरस के दिन यम का दिया दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए. वहीं मुख्य द्वार पर दाहिनी दिशा की तरह दीये जलाएं. इसके अलावा उत्तर और पूर्व की दिशा में दिया जलाना शुभ होता है. लेकिन ध्यान रहें पश्चिम दिशा में भूलकर भी दिया न जलाएं. 

और पढ़ें: Diwali Date Confirm…! 20 या 21 कब है दिवाली, हो गया क्लियर!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: dhanteras 2025dhanteras auspicious TimeDhanteras Date 2025Dhanteras On 18 OctoberDhanteras par jlaye 13 Diyadhanteras shubh muhuratdiwali 2025kab hai dhanteras
