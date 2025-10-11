Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025 Date: इस साल धनतेरस, दिवाली और छठ के त्योहार को लेकर काफी कंफ्यूजन है. इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जानते हैं कि साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 या 19 अक्टूबर कब मनाया जाएगा, जान लें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में

धनतेरस कब है इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रही है कि इसकी सही तारीख क्या है? कुछ लोग मान रहे हैं कि धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. धनतेरस की शाम को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को घर लाया जाता है. अब सवाल ये है कि इस साल धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा?

धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है?

पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजकर 18 मिनट पर होगी. तो इससे ये पता चलता है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. प्रदोष मुहूर्त के आधार पर भी 18 अक्टूबर को शनिवार को है. इसका मतलब ये हुआ कि 18 अक्टूबर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1 बजे कर धनतेरस का शुभ मुहूर्त है.