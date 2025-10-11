Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त
Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ दिवाली पर्व का आरंभ किया जाता है, क्योंकि इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है. तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है?

By: Shivi Bajpai | Published: October 11, 2025 10:36:11 AM IST

Dhanteras 2025 Date: इस साल धनतेरस, दिवाली और छठ के त्योहार को लेकर काफी कंफ्यूजन है. इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जानते हैं कि साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 या 19 अक्टूबर कब मनाया जाएगा, जान लें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में 

धनतेरस कब है इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रही है कि इसकी सही तारीख क्या है? कुछ लोग मान रहे हैं कि धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. धनतेरस की शाम को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को घर लाया जाता है. अब सवाल ये है कि इस साल धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा?

Kartik Month 2025: कार्तिक महीने में क्या-क्या होता है वर्जित? जानें किन चीजों को करना होता है शुभ

धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है?

पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजकर 18 मिनट पर होगी. तो इससे ये पता चलता है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. प्रदोष मुहूर्त के आधार पर भी 18 अक्टूबर को शनिवार को है. इसका मतलब ये हुआ कि 18 अक्टूबर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1 बजे कर धनतेरस का शुभ मुहूर्त है. 

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें पूजा की विधि, तिलक की दिशा और थाली की सामग्री

 

Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त
Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त
Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त
Dhanteras 2025: 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस, नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त