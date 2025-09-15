Dhanteras 2025 Date: कब है धनतेरस का पर्व? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और सही तिथि

Dhanteras 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना गया है. हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और शुभ शगुन के लिए घर में सोने-चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदे जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तभी से धनतेरस पर्व की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरि की पूजा करने से साधक और उसके परिवार को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.
धनतेरस 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Date)
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 बजे होगी. यह तिथि अगले दिन 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे समाप्त होगी.उदया तिथि 18 अक्टूबर को ही है, इसलिए धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जाएगा.
धनतेरस 2025 पूजन समय (Dhanteras 2025 Shubh Muhurat)
धनतेरस का पर्व इस साल 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का सबसे शुभ समय प्रदोष काल में रहेगा.
पूजा का समय: शाम 07:16 बजे से 08:20 बजे तक
पूज्य देवता: भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी
इस दिन धनतेरस पर दीप जलाने, धन्वंतरि भगवान की आराधना करने और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है.
ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:43 मिनट से लेकर 05:33 बजे तक
विजय मुहूर्त – दोपहर 02 बजे से लेकर 02:46 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त – शाम 05:48 मिनट से लेकर 06:14 बजे तक
निशिता मुहूर्त – रात्रि 11:41 मिनट से लेकर 12:31 बजे तक
