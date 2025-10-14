Dhanteras 2025: जानिए धनतेरस पर क्या न खरीदें, ताकि घर में बनी रहे समृद्धि

धनतेरस दिवाली का पहला दिन खासतौर पर धन, संपत्ति और समृद्धि से जुड़ा होता है. इस दिन लोग सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कई कीमती सामान खरीदते हैं. माना जाता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी पूरे साल के लिए खुशहाली और संपन्नता लाती है. लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए. ऐसा करना शुभ माना जाता है और यह बुरी नजरों से और नकारात्मक प्रभाव से भी बचाता है. तो चलिए जानते है की इस धनतेरस हमें किन चोजों को खरीदने से बचना चाहिए.

टूटी- फूटी चीजें और खराब सामान

धनतेरस पर टूटी-फूटी या खराब सामान खरीदना अशुभ माना जाता है. पुराने या खराब सामान न केवल धन की हानि का संकेत देता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा सकता है. अगर आप सोना चांदी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं,तो सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से नया और सही हालत में हो.

पुराने जूते या कपड़े

धनतेरस पर पुराने या इस्तेमाल किए हुए जूते, कपड़े या फैशन आइटम खरीदना शुभ नहीं माना जाता. नया सामान खरीदना सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर में खुशहाली बढ़ाता है. पुराने या टूटे-फूटे कपड़े आपके घर में अशांति और धन हानि के संकेत दे सकते हैं.

टूटी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस



धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टिवी, मोबाइल,फ्रिज आदि खरीदते समय टूटी या खराब डिवाइस से बचें. नई और सही हालत वाली इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही धन और समृद्धि के संकेत मानी जाती हैं. टूटी हुई डिवाइस घर में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानी ला सकती है.

टूटे हुए बर्तन या कटलरी

रसोई और खाने के बर्तन भी घर की समृद्धि से जुड़े होते हैं.धनतेरस पर टूटे हुए बर्तन, कटलरी या पुरानी प्लेट खरीदना अशुभ माना जाता है. नए बर्तन घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. इसलिए इस दिन नए और अच्छे बर्तनों की ही खरीदारी करें.

कोई भी नकारात्मक संकेत वाला सामान

धनतेरस पर ऐसी चीज़ें न खरीदें जो नकारात्मकता का प्रतीक हों, जैसे टूटी हुई सजावट, बुरी आंख के निशान वाले आइटम या टूटे हुए गहने. ऐसे सामान घर में अशांति और समस्याएँ ला सकते हैं। इस दिन सिर्फ नए, सुंदर और शुभ प्रतीक वाले आइटम खरीदें.