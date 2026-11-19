Dev Uthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है, खासतौर पर जब बात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की हो. इसे देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है. साल 2026 में देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को गृहस्थ और 21 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है. ऐसे में चलिए जानें देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में.

देवउठनी एकादशी व्रत कथा

कहानी के अनुसार, पुराने समय में एक राज्य था जहां राजा से लेकर प्रजा तक सभी एकादशी का व्रत रखते थे. राज्य में किसी को भी एकादशी के दिन अनाज खाने की इजाज़त नहीं थी. यहां तक कि जानवरों और पक्षियों को भी उस दिन खाना नहीं दिया जाता था. एक दिन, दूसरे राज्य का एक आदमी नौकरी मांगने राजा के दरबार में आया. राजा उसे काम देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त रखी: उसे महीने की दो एकादशी के दिन खाना नहीं मिलेगा. नौकरी के लालच में उस आदमी ने यह शर्त मान ली.

कुछ समय बाद, जब एकादशी आई, तो उसे फल दिए गए. लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा. उसने राजा से अनाज देने की गुज़ारिश की. आखिर में, राजा ने चावल, दाल, आटा और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मंगवाईं. वह आदमी खाने का सामान लेकर नदी किनारे गया. नहाने के बाद, उसने खाना बनाया और भगवान विष्णु को याद करके उन्हें खाने के लिए बुलाया. उसकी दिली गुज़ारिश सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर खाने लगे.

अगली एकादशी को उसने राजा से दोगुना अनाज मांगा. जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान विष्णु भी उसके साथ खाने आए थे, इसलिए अनाज कम था. राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह खुद देखने के लिए उसके पीछे चला गया.

इस बार, उस आदमी ने खाना बनाया और भगवान विष्णु को पुकारा, लेकिन भगवान काफी देर तक नहीं दिखे. आखिर में, वह दुखी हो गया और उसने कहा कि अगर भगवान नहीं दिखे, तो वह अपनी जान दे देगा. जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, भगवान विष्णु प्रकट हुए. उन्होंने उसके साथ खाना खाया और फिर उसे अपने दिव्य विमान में वैकुंठ ले गए. यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ व्रत के नियमों का पालन करना काफी नहीं है; सच्ची आस्था और भक्ति भी ज़रूरी है. इसके बाद, राजा ने भी पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया.

देवउठनी एकादशी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से पुण्य मिलता है. कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत रखते हैं, उन पर भगवान हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और उन्हें जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है.