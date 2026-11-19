Devuthani Ekadashi Date 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन हो जाता है. देवताओं के जागने के बाद ही विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. लेकिन साल 2026 में एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है. कुछ लोग 20 नवंबर तो कुछ 21 नवंबर को व्रत रखने की बात कह रहे हैं. ऐसे में आइए जानतें हैं कि गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए व्रत की सही तारीख क्या है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा.

20 नवंबर या 21, देवउठनी एकादशी 2026 कब है?

कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर, 2026 को सुबह 7:15 बजे शुरू होगी. यह 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे खत्म होगी.

आमतौर पर व्रत उदयातिथि के आधार पर तय किए जाते हैं, लेकिन इस बार तिथि की स्थिति के कारण गृहस्थ और वैष्णव परंपरा के व्रतों की तिथियां अलग-अलग हैं.

– 20 नवंबर, 2026: गृहस्थ लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे.

– 21 नवंबर, 2026: वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे.

इसलिए, दोनों तिथियों का अपना धार्मिक महत्व है. तुलसी विवाह भी 21 नवंबर को मनाया जाएगा.

देवउठनी एकादशी 2026 पूजा मुहूर्त

दोनों दिन पूजा का शुभ समय अलग-अलग तय किया गया है.

पूजा का शुभ समय

20 नवंबर: सुबह 6:48 से 10:47 बजे तक

21 नवंबर: सुबह 8:08 से 9:28 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त

– 20 नवंबर: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 बजे से 5:54 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा.

– 21 नवंबर: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 बजे से 5:55 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा.

देवउठनी एकादशी का व्रत कब खोलें?

व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत खोलना ज़रूरी माना जाता है.

– 20 नवंबर को व्रत रखने वाले गृहस्थ: 21 नवंबर को दोपहर 1:11 बजे से 3:18 बजे तक व्रत खोल सकते हैं.

– 21 नवंबर को व्रत रखने वाले वैष्णव: व्रत खोलने का समय 22 नवंबर को सुबह 6:49 बजे से 8:56 बजे तक होगा.

देवउठनी एकादशी क्यों खास है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं. इस दिन चार महीने का चातुर्मास खत्म होता है. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. तुलसी विवाह का भी खास महत्व है. इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से होता है. माना जाता है कि व्रत रखने और बताए गए रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा करने से सुख, समृद्धि और पुण्य मिलता है.