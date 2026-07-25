Devshayani Ekadashi Vrat Katha : देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा, जिसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत; श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था ये रहस्य

Devshayani Ekadashi 2026 | Devshayani Ekadashi Vrat Katha : 25 जुलाई 2026 को पड़ने वाली ‘देवशयनी एकादशी’ का हिंदू धर्म में खास धार्मिक महत्व है. इस शुभ दिन को ‘चातुर्मास’ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु चार महीने के लिए ‘योग निद्रा’ में चले जाते हैं. इसलिए, इस दौरान शादी जैसे सभी शुभ काम टाल दिए जाते हैं; हालांकि, यह समय पूजा, व्रत और साधना के लिए बहुत फलदायी माना जाता है.

देवशयनी एकादशी शुभ तारीख और समय

देवशयनी एकादशी की तारीख: 25 जुलाई 2026, शनिवार

एकादशी तिथि शुरू: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार, सुबह 9:12 बजे से

एकादशी तिथि खत्म: 25 जुलाई 2026, शनिवार सुबह 11:34 बजे

एकादशी पारण का समय: 26 जुलाई 2026, रविवार सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक

पारण के दिन द्वादशी खत्म होने का समय: 26 जुलाई 2026, रविवार दोपहर

देवशयनी एकादशी 2026 व्रत कथा

देवशयनी एकादशी की कथा भविष्य-उत्तर पुराण से ली गई है. कथा के अनुसार, भगवान कृष्ण ने यह कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी. कृष्ण ने बताया कि यह कथा एक बार भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद मुनि को सुनाई थी, जब नारद ने उनसे इस एकादशी का महत्व पूछा था. बहुत समय पहले, मान्धाता नाम का एक राजा था. वह सूर्यवंशी कुल का था और ईमानदार, धार्मिक और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला माना जाता था. उसके राज में, राज्य खुशहाल था. उसकी प्रजा में कोई बीमारी, कोई गरीबी और कोई दुख नहीं था.

लेकिन फिर, दुर्भाग्य आया. तीन लंबे सालों तक, राज्य में भयंकर सूखा पड़ा. फसलें पूरी तरह से खराब हो गईं, और कहीं भी खाना या पानी नहीं था. लोग निराश थे. बारिश के लिए यज्ञ करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यज्ञ के लिए खुद अनाज और प्रसाद की ज़रूरत थी, जो सूखे ने खत्म कर दिया था. निराश होकर लोग राजा मान्धाता के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई. एक ज़िम्मेदार राजा होने के नाते, मान्धाता अपनी प्रजा को परेशानी में नहीं देख सकते थे. वह अपना महल छोड़कर जंगल में चले गए ताकि कोई हल ढूंढ सकें, उन्हें उम्मीद थी कि कोई बुद्धिमान ऋषि उन्हें रास्ता दिखा सके.

अपनी खोज के दौरान, वह ऋषि अंगिरस के आश्रम पहुंचे. राजा ने ऋषि के सामने सिर झुकाया और अपने राज्य की परेशानियाँ बताईं. उन्होंने पूछा कि क्या उनकी तरफ से कोई जानबूझकर या अनजाने में किया गया पाप है जिसकी वजह से यह परेशानी आई है. ऋषि अंगिरस ने उन्हें बताया कि यह सत्य युग है, ऐसा समय जब एक छोटा सा पाप भी बड़ी मुसीबत ला सकता है. फिर उन्होंने राजा को अपनी प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी. उन्होंने मान्धाता को भरोसा दिलाया कि इस व्रत में पापों को धोने और भगवान विष्णु को खुश करने की शक्ति है.

राजा मान्धाता अपने राज्य लौट आए और ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था. उन्होंने अपनी सभी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया. उनकी श्रद्धा से खुश होकर, भगवान विष्णु ने राज्य में भारी बारिश का आशीर्वाद दिया. सूखा खत्म हो गया, खेत फिर से हरे-भरे हो गए और देश में खुशहाली लौट आई.

देवशयनी एकादशी पूजा विधि

⦁ देवशयनी एकादशी के दिन सुबह उठकर रोज़ाना की तरह साफ़ कपड़े पहनें.

⦁ घर के मंदिर की तरफ़ मुंह करके बैठकर देवशयनी एकादशी का व्रत लें.

⦁ घर में पूजा की जगह साफ़ करें और वहां एक पाट रखकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. अगर साथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, तो इसकी स्थापना खास तौर पर फलदायी होगी.

⦁ भगवान की शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े, पीले फूल और पीला चंदन चढ़ाना चाहिए. ⦁ भगवान को धूप और दीप दिखाएं और उनकी आरती करें.

⦁ आसान विष्णु मंत्र.. नमो नारायण. 108 बार जाप करें.

⦁ पूरे दिन सिर्फ़ फल खाएं.

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