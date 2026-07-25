देवशयनी एकादशी पर कर लें ये 5 उपाय, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी बरसाएंगे अपार कृपा

Devshayani ekadashi ke upay: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है. यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख-शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां दूर हों और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो देवशयनी एकादशी के दिन इन पांच विशेष उपायों को अवश्य अपनाएं.

देवशयनी एकादशी से शुरू होता है चातुर्मास

आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले चार महीनों तक विश्राम करते हैं. इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. इन चार महीनों में विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा-पाठ, व्रत, दान और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व होता है.

दक्षिणावर्ती शंख से करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक

यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख मौजूद है, तो देवशयनी एकादशी के दिन उसमें गंगाजल और गाय का कच्चा दूध मिलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है. इस उपाय को करने से घर में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ती है और आर्थिक तंगी धीरे-धीरे दूर होने लगती है. साथ ही धन-धान्य में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

एक दिन पहले तोड़ लें तुलसी दल

शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते. इसलिए देवशयनी एकादशी की पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें.

पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है. मान्यता है कि तुलसी अर्पित करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न, धन तथा सुख-समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती.

पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं

देवशयनी एकादशी की सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें. इसके बाद शाम के समय पीपल के नीचे घी या तेल का दीपक जलाएं. धार्मिक मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है. इस उपाय से परिवार का मान-सम्मान बढ़ता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और बुरे समय से राहत मिलने लगती है.

108 बार करें ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप

देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के समय या पूरे दिन में कम से कम 108 बार ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें. यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करें. मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से मन को शांति मिलती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है. साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

पीली वस्तुओं का दान करें, मजबूत होगा गुरु ग्रह

भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है. देवशयनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में पीले रंग की वस्तुओं का दान करें. इसमें चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले फल या बेसन से बनी मिठाई शामिल की जा सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दान से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनते हैं.

देवशयनी एकादशी पर क्यों खास हैं ये उपाय?

देवशयनी एकादशी केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना, दान-पुण्य और भगवान विष्णु की विशेष आराधना का भी अवसर है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किए गए छोटे-छोटे धार्मिक उपाय भी जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं.