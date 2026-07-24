Devshayani Ekadashi Vrat 2026: एक गलती पड़ सकती है भारी, व्रत रखने वाले जरूर पढ़ें ये नियम

Devshayani Ekadashi Vrat 2026: हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि-विधान से उनकी पूजा करते हैं. देवशयनी एकादशी बहुत खास है क्योंकि इस दिन भगवान चार महीने के लिए दुनिया का पालन-पोषण करने की ज़िम्मेदारी छोड़कर पाताल लोक में योगनिद्रा (आध्यात्मिक नींद) में चले जाते हैं. इसी दिन से चार महीने का चातुर्मास (व्रत का समय) शुरू होता है, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को खत्म होता है. चातुर्मास कल देवशयनी एकादशी से शुरू हो रहा है.

यह 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर खत्म होगा. देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा और व्रत किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है और मृत्यु के बाद आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाती है. देवशयनी एकादशी पर पूजा और व्रत के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं. इस दिन कुछ गलतियाँ करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और घर में दरिद्रता आती है.

देवशयनी एकादशी पर न करें ये गलतियां