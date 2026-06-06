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Devshayani Ekadashi 2026: इस दिन से शुरू होगा चातुर्मास , जान लें देवशयनी एकादशी 2026 का सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान विशेष है. आइए जानते है सही तारीख और

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 6, 2026 7:46:16 PM IST

देवशयनी एकादशी 2026
देवशयनी एकादशी 2026


 Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान विशेष है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है. यही वजह है कि इस तिथि के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है.
 
साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सुख, शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

देवशयनी एकादशी 2026 कब है?

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 25 जुलाई को की जाएगी.

पूजा का शुभ मुहूर्त

सुबह 7:21 बजे से सुबह 9:03 बजे तक

व्रत पारण का समय

26 जुलाई 2026 को सुबह 5:39 बजे से सुबह 8:22 बजे तक
 
द्वादशी तिथि दोपहर 1:57 बजे तक रहेगी, इसलिए पारण इसी अवधि में करना शुभ माना गया है.

क्यों खास मानी जाती है देवशयनी एकादशी?

देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं और फिर देवउठनी एकादशी पर जागते हैं.इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जो लगभग चार महीने तक चलता है.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


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