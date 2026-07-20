Home > धर्म > देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास, भगवान विष्णु-लक्ष्मी की कृपा से  इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास, भगवान विष्णु-लक्ष्मी की कृपा से  इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026 को मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह एकादशी विशेष लाभकारी रहने वाली है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 1:02:51 PM IST

देवशयनी एकादशी पर बनेगा शुभ संयोग
देवशयनी एकादशी पर बनेगा शुभ संयोग


Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 25 जुलाई को पड़ रही है. इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीहरि विष्णु चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है, लेकिन पूजा-पाठ, व्रत, जप और साधना के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार की देवशयनी एकादशी कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाली है.

देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास

सनातन परंपरा में देवशयनी एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाने वाला यह पर्व चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं. इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को स्थगित रखा जाता है, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

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क्यों खास मानी जाती है यह एकादशी?

देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है. इस दिन व्रत रखने, श्रीहरि का पूजन करने और दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है. धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस तिथि पर किए गए जप, तप और पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं.

इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की विशेष कृपा

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. इन जातकों को धन, करियर और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

वृषभ राशि

देवशयनी एकादशी वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है. भाग्य का भरपूर साथ मिलने के कारण लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है और अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है. निवेश और वित्तीय मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए यह एकादशी आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकती है. यदि लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो उनमें राहत मिलने के संकेत हैं. नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है. व्यवसाय और नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं, जिससे भविष्य की राह मजबूत होगी.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और धन लाभ की संभावनाएं मजबूत रहेंगी. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. दांपत्य जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.

देवशयनी एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा

देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है. पूजा के दौरान श्रीहरि को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें. इसके अलावा पीले फूल, पीला चंदन और केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है. पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है. इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन लगाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करना चाहिए. कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते. इसलिए पूजा और भोग दोनों में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है.

चातुर्मास में क्यों बढ़ जाता है पूजा-पाठ का महत्व?

चातुर्मास को साधना, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है. इस दौरान श्रद्धालु व्रत, दान, कथा श्रवण और धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक समय देते हैं. मान्यता है कि इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है. यही कारण है कि संत-महात्मा और श्रद्धालु चातुर्मास को विशेष साधना काल के रूप में देखते हैं.

Tags: Devshayani Ekadashi 2026
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