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Devshayani Ekadashi 2026 Date: देवशयनी एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार जानें सही तारीख, व्रत विधि और धार्मिक महत्व

Devshayani Ekadashi 2026: दैवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से सुख, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होने की मान्यता है. आइए जानते हैं 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 20, 2026 7:05:58 PM IST

देवशयनी एकादशी 2026 कब है?
देवशयनी एकादशी 2026 कब है?


Devshayani Ekadashi Date 2026: देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और श्रद्धालु पूरे विधि-विधान के साथ व्रत रखते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है.
 
इस बार देवशयनी एकादशी की तारीख को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि व्रत 24 जुलाई को रखा जाए या 25 जुलाई को? आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार सही तिथि, पूजा का शुभ समय और पारण का मुहूर्त.

देवशयनी एकादशी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजकर 13 मिनट से शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजकर 35 मिनट तक रहेगी.हिंदू धर्म में व्रत और पर्व मनाने के लिए उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है. इसी कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा.

देवशयनी एकादशी 2026 पारण का समय

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है.
  • पारण की तिथि: 26 जुलाई 2026, रविवार
  • पारण का शुभ समय: सुबह 5:38 बजे से 8:22 बजे तक
मान्यता है कि निर्धारित समय में व्रत का पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसके साथ ही ‘चातुर्मास’ की शुरुआत हो जाती है, जो अगले चार महीनों तक चलता है.इसी अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते. वहीं साधु-संत और श्रद्धालु जप, तप, दान और पूजा-पाठ के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं.

देवशयनी एकादशी पूजा विधि

  • देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें.
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.
  •  पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  •  ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.
  •  विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें.
  •  दिनभर श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखें.
  •  अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें.

देवशयनी एकादशी पर क्या करें?

  • भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें.
  •  जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें.
  •  क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
  •  पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Devshayani Ekadashi 2026Devshayani Ekadashi DateEkadashi Vratvishnu puja
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