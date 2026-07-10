देवशयनी एकादशी के बाद बदलेगी इन राशियों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन टाइम, भाग्य देगा हर कदम पर साथ

Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शय्या पर चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं. इसी के साथ चातुर्मास का शुभारंभ होता है. साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जून को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में भगवान शिव सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं. वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी माना जा रहा है. ग्रहों की बदलती चाल के बीच चार राशियों के जीवन में धन, करियर और सुख-समृद्धि के नए द्वार खुलने के संकेत मिल रहे हैं.

देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास

हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से होती है. यह अवधि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी तक चलती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु चार महीने तक योग निद्रा में रहते हैं. इसलिए इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है.

चातुर्मास में भगवान शिव संभालते हैं सृष्टि का संचालन

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं. जब वे योग निद्रा में जाते हैं तो ब्रह्मांड और सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है. इसी कारण चातुर्मास को साधना, पूजा-पाठ, व्रत, दान और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष समय माना जाता है. इस दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास के दौरान कई ग्रह अपनी स्थिति और राशि परिवर्तन करेंगे. इन ग्रह परिवर्तनों का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. ज्योतिषियों का मानना है कि यह समय कुछ जातकों के लिए करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.

मेष राशि: करियर और कारोबार में मिलेगा बड़ा फायदा

मेष राशि के जातकों के लिए चातुर्मास का समय बेहद शुभ माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आय के नए स्रोत विकसित होंगे और लंबे समय से अटका धन वापस मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा से कई महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं.

सिंह राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

सिंह राशि के जातकों के लिए चातुर्मास नई उपलब्धियों का दौर लेकर आ सकता है. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं. निवेश के लिहाज से भी यह समय अच्छा माना जा रहा है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे बड़े फैसले लेने में आसानी होगी.

तुला राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

तुला राशि के लोगों के लिए देवशयनी एकादशी के साथ शुभ समय की शुरुआत मानी जा रही है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो उसके समाप्त होने के संकेत हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

धनु राशि: हर क्षेत्र में मिल सकती है सफलता

धनु राशि के जातकों के लिए चातुर्मास की अवधि चौतरफा लाभ लेकर आ सकती है. इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आय के साधनों में वृद्धि होगी और बचत बढ़ने के संकेत हैं. धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा.

चातुर्मास में क्यों बढ़ जाता है आध्यात्मिक महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास आत्मचिंतन, संयम और साधना का काल माना जाता है. इस दौरान भक्त व्रत, जप, तप और दान-पुण्य के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं. माना जाता है कि इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु व भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.