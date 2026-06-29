Home > धर्म > Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?

Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?

Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को पुरी में मनाया जाने वाला पवित्र उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 स्वर्ण कलशों से विधिवत महास्नान किया जाता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 29, 2026 8:55:16 AM IST

देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज
देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज


Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा या स्नान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, आस्था और भक्ति से भरा एक अत्यंत पवित्र पर्व है. ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य स्नान का प्रतीक यह उत्सव ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. रथयात्रा से कुछ सप्ताह पहले मनाया जाने वाला यह अनोखा पर्व भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है. इस वर्ष देव स्नान पूर्णिमा 29 जून को श्रद्धा और विधि-विधान के साथ मनाई जाएगी.

108 सोने के जल कलश से किया जाता है महास्नान

कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही है. ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्र और उनके बड़े भाई बलभद्र को गर्भग्रह से स्नान स्थल तक लाया जाता है. इस दौरान ढोल, मृदंग, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार भी किया जाता है. यह पल काफी ज्यादा भव्य होता है. इसे पहंडी विजय भी कहा जाता है. इसके बाद तीनों देवताओं को पूरे विधि-विधान के साथ स्नान कराया जाता है. भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए स्वर्णकूप से कुल 108 सोने के घड़ों में पानी भरकर लाया जाता है. स्नान से पहले पुजारियों के द्वारा पूजा-अनुष्ठान किया जाता है. सोने के घड़ों में भरे जल में पुष्प, चंदन, कपूर और केसर डालकर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है. 

You Might Be Interested In

किस देवता को कितने कलश से कराया जाता है महास्नान?

जानकारी के मुताबिक, इस महास्नान की प्रक्रिया में हर देवता के लिए जल से भरे घड़ों की संख्या तय होती है. स्नान के लिए कुल 108 सोने के घड़ों में जल भरकर लाया जाता है. 35 कलशों के जल से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है. वहीं 33 जल कलश से भगवान बलभद्र और 22 जल कलश से देवी सुभद्रा को स्नान कराया जाता है. बचे हुए 18 कलों से सुदर्शन चक्र को भी स्नान कराया जाता है.

गज बेश के दर्शन

स्नान के बाद पहले प्रभू को ‘सादा बेश’ फिर बाद में ‘हाथी बेश’ के रूप में अलंकृत करने की परंपरा है. इसके पीछे एक लोक कथा भी है, माना जाता है कि  महाराष्ट्र के गणपति उपास विनायक भट्ट स्नान यात्रा के दौरान पुरी भी आए थे. यहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के गणेश स्वरूप की कामना की. जिसके बाद उनके भक्ती को देखकर भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उन्हें महास्नान के बाद गज वेश में सजाया जाए. तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है. 

Indian Navy Vacancy: इंडियन नेवी में बनना चाहते हैं अफसर, तो आज ही करें अप्लाई, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन

स्नान के बाद क्यों बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ? 

मान्यता के अनुसार, महास्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं. इसी कारण तीनों देवताओं को मंदिर परिसर में अनसार घर में विश्राम कराया जाता है. इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन करने की अनुमती नहीं होती है. भगवान को ठीक करने के लिए औषधि भी दी जाती है. इसके बाद रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के भक्तों को दोबारा दर्शन कराए जाते हैं. 

‘तुमलोग होटल में नहीं दिखने चाहिए…’, लापता लेडीज के एक्टर सतेन्द्र सोनी को किसने दिया धोखा? रोते हुए बनाया वीडियो

Tags: BhagwanDev Snan Purnima 2026Deva Snana Purnima Significance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026
Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?
Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?
Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?
Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?