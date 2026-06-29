Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर आज, 108 घड़ों के पानी से होगा महास्नान; रथयात्रा से पहले क्या है इस परंपरा का महत्व?

Dev Snan Purnima 2026: देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा या स्नान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, आस्था और भक्ति से भरा एक अत्यंत पवित्र पर्व है. ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य स्नान का प्रतीक यह उत्सव ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. रथयात्रा से कुछ सप्ताह पहले मनाया जाने वाला यह अनोखा पर्व भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है. इस वर्ष देव स्नान पूर्णिमा 29 जून को श्रद्धा और विधि-विधान के साथ मनाई जाएगी.

108 सोने के जल कलश से किया जाता है महास्नान

कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही है. ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्र और उनके बड़े भाई बलभद्र को गर्भग्रह से स्नान स्थल तक लाया जाता है. इस दौरान ढोल, मृदंग, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार भी किया जाता है. यह पल काफी ज्यादा भव्य होता है. इसे पहंडी विजय भी कहा जाता है. इसके बाद तीनों देवताओं को पूरे विधि-विधान के साथ स्नान कराया जाता है. भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए स्वर्णकूप से कुल 108 सोने के घड़ों में पानी भरकर लाया जाता है. स्नान से पहले पुजारियों के द्वारा पूजा-अनुष्ठान किया जाता है. सोने के घड़ों में भरे जल में पुष्प, चंदन, कपूर और केसर डालकर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है.

किस देवता को कितने कलश से कराया जाता है महास्नान?

जानकारी के मुताबिक, इस महास्नान की प्रक्रिया में हर देवता के लिए जल से भरे घड़ों की संख्या तय होती है. स्नान के लिए कुल 108 सोने के घड़ों में जल भरकर लाया जाता है. 35 कलशों के जल से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है. वहीं 33 जल कलश से भगवान बलभद्र और 22 जल कलश से देवी सुभद्रा को स्नान कराया जाता है. बचे हुए 18 कलों से सुदर्शन चक्र को भी स्नान कराया जाता है.

गज बेश के दर्शन

स्नान के बाद पहले प्रभू को ‘सादा बेश’ फिर बाद में ‘हाथी बेश’ के रूप में अलंकृत करने की परंपरा है. इसके पीछे एक लोक कथा भी है, माना जाता है कि महाराष्ट्र के गणपति उपास विनायक भट्ट स्नान यात्रा के दौरान पुरी भी आए थे. यहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के गणेश स्वरूप की कामना की. जिसके बाद उनके भक्ती को देखकर भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उन्हें महास्नान के बाद गज वेश में सजाया जाए. तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है.

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स्नान के बाद क्यों बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ?

मान्यता के अनुसार, महास्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं. इसी कारण तीनों देवताओं को मंदिर परिसर में अनसार घर में विश्राम कराया जाता है. इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन करने की अनुमती नहीं होती है. भगवान को ठीक करने के लिए औषधि भी दी जाती है. इसके बाद रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के भक्तों को दोबारा दर्शन कराए जाते हैं.

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