Dev Uthani Ekadashi vs Vaikuntha Ekadashi: देवउठनी एकादशी और वैकुंठ एकादशी में क्या है अंतर? जानें महत्व, पूजा विधि और व्रत के नियम

देवउठनी एकादशी और वैकुंठ एकादशी, दोनों का संबंध भगवान विष्णु की आराधना से है. हालांकि, ये अलग-अलग महीनों में मनाई जाती हैं और इनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और आध्यात्मिक महत्व भी एक-दूसरे से अलग हैं. आज हम आपको इन्हीं दोनों के अंतर के बारे में बताएंगे.

क्या है देव उठनी एकादशी?

देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशियों में से एक है. यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. यह दिन शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत और जीवन में सकारात्मकता आने का प्रतीक माना जाता है.

कार्तिक का महीना धार्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है, इसलिए इस एकादशी का भी विशेष महत्व है. इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं. मान्यता है कि भगवान के जागने के साथ ही विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इसी दिन से तुलसी विवाह की परंपरा भी जुड़ी हुई है. चातुर्मास के चार महीने बाद शुभ कार्यों का सिलसिला फिर शुरू होता है.

2026 में कब है देव उठनी एकादशी?

एकादशी दो दिन पड़ सकती है, क्योंकि स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में थोड़े अलग नियम होते हैं. साल 2026 में देवउठनी एकादशी का स्मार्त व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव व्रत 21 नवंबर, शनिवार को होगा. एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी. स्मार्त भक्त 21 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे के बीच और वैष्णव भक्त 22 नवंबर को सुबह 6:49 से 8:56 बजे के बीच व्रत का पारण कर सकेंगे. पारण का समय शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

क्या है महत्व?

देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व काफी खास है. इस दिन से चातुर्मास समाप्त होता है और शादी-विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य फिर शुरू हो जाते हैं. इसी दिन तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है.

क्या है वैकुंठ एकादशी?

वैकुंठ एकादशी का महत्व हिंदू धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है. माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ के द्वार खुलते हैं. भक्तों का विश्वास है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस अवसर पर भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. विष्णु और कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

2026 में कब है वैकुंठ एकादशी?

साल 2026 में वैकुंठ एकादशी 20 दिसंबर, रविवार को मनाई जाएगी. एकादशी तिथि 19 दिसंबर को रात 10:09 बजे शुरू होकर 20 दिसंबर को रात 8:14 बजे समाप्त होगी. व्रत का पारण 21 दिसंबर को सुबह 7:10 से 9:13 बजे के बीच किया जाएगा.

वैकुंठ एकादशी के महत्व

वैकुंठ एकादशी का महत्व कई पुराणों और पुराने हिंदू ग्रंथों में बताया गया है. इन ग्रंथों में इस एकादशी की महानता और इसके फ़ायदों के बारे में बताया गया है. कहानियों के अनुसार, इस दिन व्रत और पूजा करने से हज़ारों पवित्र जगहों पर जाने या कई यज्ञ करने के बराबर आशीर्वाद मिलता है.

यह व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित मंदिरों में खास प्रार्थना और रस्में होती हैं. भक्त इन रस्मों में हिस्सा लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते या सुनते हैं, और ध्यान और भक्ति गीत गाते हैं.

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