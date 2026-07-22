मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा; स्वर्ग या नर्क? गरुण पुराण में बताई गई है आत्मा की यात्रा

सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, जिनमें गरुड़ पुराण का विशेष महत्त्व है. आमतौर पर घर में किसी की मृत्यु के बाद इसका पाठ किया जाता है. इस पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है.

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के ठीक बाद अगले 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या-क्या होता है. इसमें आत्मा की यात्रा और स्वर्ग-नर्क की अवधारणा को स्पष्ट रूप से बताया गया है. आइये जानते हैं!

मृत्यु के वक्त आते हैं यमदूत

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय नजदीक आता है, तो उसके बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसके सामने अपना पूरा जीवन घूमने लगता है. मृत्यु के ठीक बाद व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं. गरुण पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों ने जीवन के दौरान अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उनके प्राण आसानी से निकलते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वाले लोगों को अंतिम समय में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है.

यमलोक की यात्रा

गरुण पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद यमदूत आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं. इस यात्रा के समय यमदूत लोगों के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं. जिन लोगों ने पाप किए होते हैं, तो उन्हें रास्ते में डराया जाता है और उनके बुरे कर्मों की याद दिलाई जाती है. वहीं जिन लोगों ने अच्छे कर्म किये होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है. यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है. वहां पर यमराज के सामने आत्मा के पूरे जीवन का लेखा-जोखा बताया जाता है. इसके बाद यमदूत उस आत्मा को उसी के घर छोड़ जाते हैं, जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी.

13 दिनों का भटकाव

मृत्यु के 13 दिनों तक घर में सूतक माना जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद 13 दिनों के लिए आत्मा घर और परिजनों के आसपास ही रहती है. इन 13 दिनों तक परिवार के लोग उस आत्मा के लिए भोजन रखते हैं.

यमलोक की अंतिम यात्रा

तेरहवीं होने के बाद यम के दूत फिर आते हैं और उस आत्मा को वापस यमलोक ले जाते हैं. इस बार यात्रा के पड़ाव में वैतरणी नदी भी आती है. ऐसा माना जाता है कि वैतरणी नदी खून और मवाद से भरी हुई होती है. पापी लोगों को इस नदी में भारी कष्ट और पीड़ा होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले लोग को वैतरणी को आसानी से पार कर लेते हैं.

कर्मों के अनुसार मिलता है स्वर्ग या नर्क

गरुण पुराण में बताया गया है कि आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क मिलता है. वैतरणी नदी को पार करने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क भेज दिया जाता है. गरुण पुराण में कई तरह के नर्क और स्वर्ग का वर्णन किया गया है. व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उनमें भेजा जाता है. उसके बाद व्यक्ति के कर्म और प्रारब्ध के अनुसार उसे नया जन्म मिल जाता है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए हैं. Inkhabar यहां लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है. इस लेख में निहित जानकारी गरुण पुराण में बताये गए नियमों और सिद्धांतों से संग्रहित की गई हैं. पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.