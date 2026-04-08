Akshaya Tritiya: इस अक्षय तृतीया नमक खरीदना क्यों है जरूरी? जानिए इसके चमत्कारी फायदे

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ और पवित्र दिन माना जाता है. यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है. यानी इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं. आमतौर पर लोग इस दिन सोना-चांदी या नई वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन कई जगहों पर नमक खरीदने की भी खास परंपरा है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और धार्मिक मान्यताएं.

नमक खरीदने के पीछे क्या है मान्यता