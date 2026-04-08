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Akshaya Tritiya: इस अक्षय तृतीया नमक खरीदना क्यों है जरूरी? जानिए इसके चमत्कारी फायदे

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर नमक खरीदने की परंपरा समृद्धि, सकारात्मकता और शुभता से जुड़ी मानी जाती है. इस दिन नमक खरीदना और दान करना जीवन में सुख-शांति और धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 8, 2026 12:37:34 PM IST

Akshaya Tritiya: इस अक्षय तृतीया नमक खरीदना क्यों है जरूरी? जानिए इसके चमत्कारी फायदे


Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ और पवित्र दिन माना जाता है. यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है. यानी इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं. आमतौर पर लोग इस दिन सोना-चांदी या नई वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन कई जगहों पर नमक खरीदने की भी खास परंपरा है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और धार्मिक मान्यताएं.

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नमक खरीदने के पीछे क्या है मान्यता

हिंदू परंपरा में नमक को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना जाता, बल्कि इसका संबंध ज्योतिष और आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है. अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है और इसे शुभ संकेत माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. नमक को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर में लाने से धन और संपन्नता बढ़ने की कामना की जाती है.

नकारात्मक ऊर्जा को करता है दूर

ऐसा माना जाता है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है. अक्षय तृतीया के दिन नमक लाकर घर के कोनों में रखने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

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कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदा गया नमक घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है. यह मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है.

दान का भी है विशेष महत्व

अक्षय तृतीया को दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन नमक का दान करने से पुण्य फल मिलता है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं. नमक खरीदने की यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं और इसे शुभता का प्रतीक मानते हैं.

आस्था और परंपरा 

अक्षय तृतीया पर नमक खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा एक विशेष रिवाज है. इस दिन नमक खरीदकर या उसका दान करके लोग अपने जीवन में खुशहाली और शांति की प्रार्थना करते हैं.

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Tags: Akshaya TritiyaTradition of buying salt
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