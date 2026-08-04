Home > धर्म > कन्नौज का दौलेश्वर धाम… स्वयंभू शिवलिंग से नाग-नागिन की रहस्यमयी कथा तक, जानें बाबा के दरबार से जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं

कन्नौज का दौलेश्वर धाम… स्वयंभू शिवलिंग से नाग-नागिन की रहस्यमयी कथा तक, जानें बाबा के दरबार से जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं

Dauleshwar Dham Tirwa: कन्नौज की धरती अपने ऐतिहासिक वैभव के साथ-साथ धार्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती है. इसी जिले के तिर्वा कस्बे में स्थित बाबा दौलेश्वर धाम स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था का केंद्र है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

By: Lalit Kumar | Published: August 4, 2026 11:21:38 AM IST

तिर्वा कन्नौज के दौलेश्वर धाम से जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं. (AI)
तिर्वा कन्नौज के दौलेश्वर धाम से जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं. (AI)


Dauleshwar Dham Tirwa: कन्नौज की धरती अपने ऐतिहासिक वैभव के साथ-साथ धार्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती है. इसी जिले के तिर्वा कस्बे में स्थित बाबा दौलेश्वर धाम स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था का केंद्र है. मंदिर को सिद्धपीठ के रूप में माना जाता है और सावन समेत विशेष अवसरों पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. मंदिर में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं. दौलेश्वर धाम को लेकर कई ऐसी लोकमान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस मंदिर को रहस्यमयी और खास बनाती हैं. इनमें स्वयंभू शिवलिंग, दो नंदी और नाग-नागिन से जुड़ी कथा प्रमुख हैं. हालांकि, इनमें से कई बातें स्थानीय आस्था और मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

1. स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता

स्थानीय परंपरा के अनुसार, मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि, यहां शिवलिंग के साथ नंदी की उपस्थिति को भी प्राकट्य से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि श्रद्धालुओं के बीच बाबा दौलेश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा देखने को मिलती है.

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2. दो नंदी से जुड़ी मान्यता

मंदिर की एक खास बात यहां दो नंदी प्रतिमाएं मौजूद बताई जाती हैं. जबकि, सामान्य शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा प्रमुख रूप से दिखाई देती है, इसलिए यहां दो नंदी का होना श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय रहता है. स्थानीय मान्यता में इसे बाबा की विशेष महिमा से जोड़कर देखा जाता है.

3. नाग-नागिन की रहस्यमयी कथा

दौलेश्वर धाम से जुड़ी सबसे चर्चित लोककथाओं में नाग-नागिन की कहानी भी शामिल है. स्थानीय कथा के अनुसार, मंदिर परिसर के पुराने वटवृक्ष के आसपास एक नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देता था. मान्यता है कि, दोनों ने लंबे समय तक मंदिर में होने वाली कथा सुनी और कथा पूरी होने के बाद वहीं देह त्याग दी. इसके बाद उनकी स्मृति में वहां नाग-नागिन का स्थान बनाया गया. भक्त इस कथा को बाबा दौलेश्वर की दिव्य महिमा से जोड़कर देखते हैं. 

4. प्राचीन धाम होने की मान्यता

स्थानीय परंपराओं में दौलेश्वर धाम को कई सौ वर्ष पुराना बताया जाता है. एक स्थानीय स्रोत इसे करीब 800-900 वर्ष पुराना बताता है, हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुरातात्विक पुष्टि उपलब्ध नहीं मिली है. इसलिए मंदिर की प्राचीनता से जुड़े इन आंकड़ों को स्थानीय मान्यता के तौर पर देखा जाता है. 

5. सावन में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

भगवान शिव की आराधना के लिए सावन को विशेष माना जाता है. दौलेश्वर धाम में भी सावन के दौरान विशेष पूजा, शृंगार और भोग का आयोजन होने की खबरें सामने आती रही हैं. वर्ष 2025 में सावन के दौरान बाबा के 56 भोग शृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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