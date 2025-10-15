Home > धर्म > Diwali Date Confirm…! 20 या 21 कब है दिवाली, हो गया क्लियर!

Diwali 2025 Date Confirm: इस साल दिवाली को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर है कब दिवाली और क्या है इस बार का मुहरत-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 15, 2025 12:41:51 PM IST

Diwali Date Time 2025 : हर साल की तरह इस बार भी दिवाली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि दो दिन में पड़ रही है, जिससे त्योहार की सटीक तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति है. ऐसे में पौराणिक शास्त्रों और पंचांग के अनुसार हम आपको बताएंगे कि दीवाली कब मनाई जाएगी.

Diwali Date Muhrat 2025 : दिवाली की तिथि और शुभ मुहूर्त 2025

दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है. साल 2025 में अमावस्या तिथि की शुरुआत:

 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:45 बजे से हो रही है.
 और यह समाप्त होगी 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:55 बजे पर.

शास्त्रीय मान्यता के अनुसार, जब अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशीथ काल दोनों में उपस्थित हो, तब उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ होता है. इस आधार पर, दिवाली 2025 में 20 अक्टूबर (सोमवार) को मनाई जाएगी.

Diwali Importacne : दीपावली का पौराणिक महत्व

दीपावली, केवल रोशनी और पटाखों का पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. ब्रह्मपुराण के अनुसार- ‘कार्तिक अमावस्या की अर्धरात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और सद्गृहस्थों के घरों में स्थायी रूप से निवास करती हैं.’

इसलिए इस दिन घरों की सफाई, दीप सज्जा और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है. जिस घर में दीप जलाए जाते हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास होता है.

पांच दिवसीय दीपोत्सव का पूरा कैलेंडर (2025)

Dhanteras Date : धनतेरस – 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)

इस दिन भगवान धन्वंतरि, कुबेर और यमराज की पूजा की जाती है. खरीदारी, विशेष रूप से बर्तन, आभूषण और नए सामान खरीदना शुभ माना जाता है.

Choti Diwali Date : नरक चतुर्दशी / छोटी दिवाली – 19 अक्टूबर 2025 (रविवार)

ये दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है. सुबह उबटन लगाकर स्नान करना और दीप जलाना शुभ माना जाता है.

Badi Diwali Date : दिवाली / लक्ष्मी पूजन – 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विधिवत पूजा की जाती है. घर में दीपों की पंक्तियां सजाई जाती हैं और रात्रि को विशेष पूजा की जाती है.

Govardhan Date : गोवर्धन पूजा / अन्नकूट – 21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार)

इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा के अनुसार पूजा की जाती है. अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है.

Bhai dooj Date : भाई दूज – 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)

ये दिन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है. बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.

कैसे करें दिवाली की तैयारी

 घर की साफ-सफाई से शुरुआत करें.
 दीपक, मोमबत्तियां, रंगोली और तोरण से सजावट करें.
 लक्ष्मी पूजन के लिए पूजन सामग्री एकत्रित करें.
 जरूरतमंदों को दान देकर पर्व को सार्थक बनाएं.

