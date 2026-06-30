Home > धर्म > रोज की पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो अधूरी रह सकती है मनोकामना;जानिए पूजा से पहले और बाद में किन बातों का रखें ध्यान

रोज की पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो अधूरी रह सकती है मनोकामना;जानिए पूजा से पहले और बाद में किन बातों का रखें ध्यान

Dainik Puja Ke Niyam: सनातन धर्म में रोजाना पूजा करना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं माना गया है, बल्कि यह भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी तरीका है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 30, 2026 5:50:50 PM IST

रोज की पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां
रोज की पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां


Dainik Puja Ke Niyam: सनातन धर्म में रोजाना पूजा करना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं माना गया है, बल्कि यह भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी तरीका है. मान्यता है कि यदि पूजा सही विधि और नियमों के साथ की जाए तो उसका शुभ फल मिलता है. वहीं, पूजा के दौरान कुछ जरूरी बातों की अनदेखी करने से साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.
 
दैनिक पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. यदि किसी कारण स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धो लें. पूजा के समय मन शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें.

पूजा स्थल हमेशा रखें साफ

घर का मंदिर या पूजा का स्थान हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए. नियमित रूप से मंदिर की सफाई करें और भगवान की प्रतिमाओं या तस्वीरों को भी स्वच्छ रखें. माना जाता है कि स्वच्छ स्थान पर की गई पूजा अधिक फलदायी होती है.पूजा करते समय जल्दबाजी या केवल औपचारिकता निभाने से बचें. भगवान का ध्यान करते हुए पूरे मन और श्रद्धा के साथ पूजा करें. कुछ मिनट की सच्ची भक्ति भी दिखावे वाली लंबी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है.

दीपक और धूप जरूर जलाएं

दैनिक पूजा में अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार दीपक और धूप या अगरबत्ती जलाएं. इससे पूजा का वातावरण सकारात्मक और शांत बनता है.पूजा के दौरान भगवान को अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, फल, फूल या प्रसाद अर्पित करें. भोग हमेशा सात्विक और शुद्ध होना चाहिए.पूजा के अंत में आरती करें और भगवान से परिवार की सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें. साथ ही दिनभर अच्छे कर्म करने का संकल्प लें.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  •  पूजा के समय मन शांत और एकाग्र रखें.
  •  क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचने का प्रयास करें.
  •  पूजा के स्थान पर साफ-सफाई बनाए रखें.
  •  भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें.
  •  नियमित रूप से पूजा करने की आदत बनाएं.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Daily Puja RulesDainik Pujapuja vidhi
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